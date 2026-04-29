Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 30 aprile alle 16:10 su Rai 1, il finale di mese si chiuderà con una doppia escalation drammatica che coinvolgerà Greta e Odile, legate da una parentela ancora avvolta nell’ambiguità. Le anticipazioni segnalano che entrambe vivranno momenti di forte tensione, seppur per ragioni opposte: mentre Greta riuscirà ad attirare la figlia della contessa in una trappola preparata con cura, un incidente improvviso e gravissimo metterà la stilista della Galleria Milano Moda in una situazione estrema, costringendola a lottare per la propria vita.

Tutto avrà origine dal desiderio di vendetta che la sorella di Ettore non ha ancora placato e che la spingerà a chiedere un incontro ad Adelaide proprio mentre la contessa starà celebrando quella che crede essere la sua definitiva vittoria sui fratelli Marchesi.

Greta telefona a Villa Guarnieri e incontra Adelaide

La disfatta dei fratelli Marchesi sembrerà vivere un inatteso rovesciamento di fronte, un momento in cui tutto pare finalmente volgere a loro favore. Ettore, dopo l’ennesima sconfitta personale, lascerà Milano per tornare a Londra, la città in cui viveva prima del suo arrivo nel capoluogo lombardo e dove sua madre Fiona è ricoverata in una clinica. Greta, invece, sceglierà di restare: non ha alcuna intenzione di abbandonare la vendetta iniziata mesi prima contro lo zio Umberto e l’intera famiglia Guarnieri.

Con la partenza dello stilista, Adelaide e Umberto si convinceranno di poter finalmente concedersi un sospiro di sollievo, persuasi che questo doloroso capitolo sia ormai chiuso. Ma la realtà è ben diversa. Vale la pena ricordare quanto accaduto nella puntata del 28 aprile: Ettore e Greta hanno scoperto che Odile è legata a loro da un vincolo di sangue, nata dal rapporto violento tra Arturo e la contessa. Su questo punto, però, aleggia ancora un’ombra di incertezza, perché Adelaide potrebbe aver aggiunto un dettaglio non del tutto verificato, trasformando quello che in precedenza era stato definito come un tentativo di abuso in un atto compiuto. Ciò che è certo, per ora, è che il legame familiare esiste: Odile è o sorella o cugina dei fratelli Marchesi.

Mentre la contessa e Umberto si illudono di aver chiuso la partita, Greta — rimasta in città e determinata a far pagare tutto a entrambi — metterà a punto un nuovo piano. Decisa a colpire nel momento più inaspettato, telefonerà ad Adelaide chiedendole un incontro, dando così il via a una nuova fase della sua vendetta.

Greta rapisce Odile e resta coinvolta in un gravissimo incidente

Nel frattempo, le anticipazioni confermano che il mese di aprile si chiuderà con una sequenza di colpi di scena ad altissima tensione. Prima di telefonare alla contessa, Greta riuscirà ad attirare Odile in una trappola, dando il via a un piano che nelle puntate successive verrà delineato con chiarezza: la figlia di Adelaide sarà vittima di un vero e proprio sequestro, tenuta lontana da casa per giorni e impossibilitata a chiedere aiuto.

Ma mentre il destino di Odile si complica, quello di Greta precipiterà in modo inatteso. Durante l’incontro con Adelaide, infatti, la stilista della Galleria Milano Moda rimarrà coinvolta in un incidente gravissimo, un evento che cambierà radicalmente il corso della vicenda. Su questo punto, però, regna ancora incertezza: le indiscrezioni non chiariscono né la dinamica dell’accaduto né se la sorella di Ettore riuscirà a sopravvivere o se la trama stia preparando un epilogo tragico. Solo la messa in onda dell’episodio del 30 aprile permetterà di scoprire quale sarà il destino della giovane e fin dove si spingeranno le conseguenze della sua vendetta.