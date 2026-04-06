Cambio improvviso di palinsesto per i fan di La forza di una donna. Nella giornata di domenica 6 aprile, la popolare soap opera turca non andrà in onda nella consueta fascia pomeridiana, lasciando spazio a una programmazione alternativa che ha già acceso la curiosità del pubblico.

Stop temporaneo per la soap con Bahar

Gli spettatori affezionati alle vicende di Bahar dovranno fare a meno, seppur solo per un giorno, degli sviluppi della trama. La decisione di sospendere la messa in onda di La forza di una donna per il 6 aprile rientra in una variazione straordinaria del palinsesto televisivo.

La serie, che nelle ultime settimane ha conquistato ottimi ascolti, tornerà regolarmente già dal giorno successivo, rassicurando così il pubblico più fedele.

Cosa va in onda al suo posto

Al posto della soap, la rete ha scelto di trasmettere la replica della miniserie Le donne della Bibbia, un prodotto televisivo che racconta storie intense e simboliche tratte dai racconti biblici, con protagoniste figure femminili di grande forza e carisma.

A seguire, alle ore 16:55, spazio all’informazione con Dentro la notizia, che offrirà approfondimenti e aggiornamenti sui principali fatti di attualità.

Quando torna La forza di una donna in prima visione assoluta

La pausa sarà però brevissima: La forza di una donna tornerà in onda regolarmente a partire da lunedì 7 aprile, riprendendo la sua collocazione nel daytime pomeridiano.

L’appuntamento sarà fissato alle 16:05, subito dopo Uomini e donne e prima di Amici 25. Una fascia strategica che continua a garantire grande visibilità alla serie e a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Un daytime in continua evoluzione

Questo cambio di programmazione conferma quanto i palinsesti televisivi siano in costante evoluzione, pronti ad adattarsi a esigenze editoriali e strategiche. Nonostante lo stop temporaneo, il successo della soap turca resta solido, e il ritorno immediato in onda ne è la dimostrazione.

I fan possono quindi stare tranquilli: le emozionanti vicende di Bahar continueranno a tener compagnia al pubblico italiano già dal 7 aprile, con nuovi colpi di scena pronti a sorprendere.