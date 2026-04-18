Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Kismet e Cem dimostreranno di essere legati da una tragedia. Il pubblico scoprirà che la donna aveva perso la bambina che attendeva dal rivenditore di auto a causa dei suoi nemici.

Kismet ha abortito una bambina a causa dei nemici di Cem

Cem apparirà geloso della relazione nata tra Kismet ed Emre. L'imprenditore deciderà di ricontattare Bahar per avvicinarsi sempre di più all'ex moglie. Quest'ultima raggiungerà Cem, informandolo che tra di loro è finita per sempre.

Il pubblico, a questo punto, scopriranno che Kismet e l'avvocatessa hanno un trascorso segnato da una tragedia. La donna ripenserà al suo passato guardando Ceyda ed Emre insieme al loro figlio Satilmis. L'avvocatessa ricorderà di quando era sposata con Cem, in attesa della loro prima figlia. Un giorno dei nemici dell'allora marito la picchiarono a sangue, provocando l'interruzione della gravidanza e la conseguente morte della bambina che attendeva. La sorellastra di Arif non era riuscita a superare il dolore e per questo aveva divorziato da Cem, considerandolo il responsabile della tragedia.

Kismet trova Cem a piangere nella sua abitazione

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kismet raggiungerà l'abitazione dell'ex marito per avere un confronto con lui.

Una volta arrivata, la donna rimarrà senza parole quando vedrà Cam piangere disperato tra i vestiti della loro bambina deceduta sparsi per il pavimento. La scena turberà moltissimo la sorellastra di Arif, che inizierà a capire di provare ancora dei sentimenti per l'ex marito. Nel frattempo, Emre penserà di aver trovato in Kismet la donna della sua vita ma si scontrerà con una dura realtà.

Fazilet ha deciso di riassumere Ceyda

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda a metà aprile su Canale 5, Emre ha chiesto a Ceyda di prendersi cura di Satimis per alcuni giorni a causa di un grave problema in famiglia. La convivenza con il bambino è risultata semplice per via del suo atteggiamento vivace.

Ceyda e Bahar, hanno discusso sul licenziamento in tronco della signora Fazilet. Le due amiche hanno sospettato che dietro tutto questo ci fosse la scomparsa dei preziosi.

Raif, invece, non è riuscito a superare la malinconia ed ha avvertito sempre più l'assenza di Ceyda alla quale si è molto affezionato. Il giovane si è rinchiuso nella sua camera da letto assorto nei suoi pensieri, facendo preoccupare la madre. Quest'ultima ha preso una decisione importante per amore del figlio. Fazilet ha scelto di riassumere Ceyda dopo un chiarimento.