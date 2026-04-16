Le trame delle puntate finali de La forzas di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Cem e Kismet decideranno di fare un regalo ad Arif prima di lasciare Istanbul. La coppia invierà una lettera al barista, in cui lo informerà di avergli regalato la loro auto e casa.

Arif chiede la mano di Bahar

Arif chiederà la complicità di Enver per fare una sorpresa a Bahar nel corso della fidanzamento di Ceyda e Raif. Il sarto prenderà la parola per annunciare alla protagonista che quella sera avrebbero festeggiato anche il suo fidanzamento col barista.

Bahar capirà che Arif le sta chiedendo di diventare sua moglie in modo un po' particolare. La donna accetterà la richiesta dell'uomo dopo aver visto i sorrisi sui volti di Nisan e Doruk. La protagonista deciderà quindi di organizzare un matrimonio nello stesso giorno di Ceyda.

Kismet e Cem donano la loro auto e casa ad Arif

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Arif informerà suo padre di aver deciso di fare la proposta di nozze a Bahar. L'uomo non opporrà nessuna resistenza alla decisione del figlio, informandolo che adesso non ha più nulla contro la sua futura moglie poiché è diventata ricca e famosa grazie alla pubblicazione del libro che Fazilet ha scritto sulla sua difficile storia.

L'opera diventerà un vero e proprio successo in tutta la Turchia, tanto che un'emittente televisiva informerà Bahar di voler crearci una serie tv.

Arif, nel frattempo, riceverà una gradita sorpresa da Kismet, che lascerà Istanbul in compagnia di Cem per scappare dai nemici. La donna consegnerà al fratello due chiavi coi quali potrà usare la sua vecchia auto e la casa che un tempo era del suo ex marito. Arif scoprirà che sua sorella e Cem hanno deciso di fargli tale gesto per consentirgli di vivere un futuro sereno al fianco di Bahar, Nisan e Doruk.

Enver ha estratto una pistola contro il vero padre di Arda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad metà aprile in televisione, Enver ha deciso di organizzare una cena nella sua abitazione dove sono intervenuti Bahar, Arif, Ceyda e i bambini.

Il clima di festa è stato turbato dall'arrivo del vero padre di Arda, il quale ha chiesto più soldi a Ceyda per lasciargli la custodia del figlio. L'uomo ha usato dei burberi modi che hanno spaventato tutti e portato Enver ad estrarre una pistola. Il sarto ha minacciato il vero padre di Arda di gravi conseguenze qualora non avesse lasciato la sua abitazione.

Nel frattempo, Raif ha preso le difese di Fazilet dopo aver scoperto che ha licenziato Ceyda accusandola di aver rubato dei gioielli. L'uomo ha informato la genitrice di aver dato lui i preziosi alla cantante poiché suo padre gli aveva detto che poteva regalarli alla persona amata.