Le anticipazioni di La forza di una donna annunciano l'ennesima mossa sconsiderata di una delle protagoniste della soap turca. Le puntate in onda su Canale 5 da lunedì 20 a domenica 26 aprile, raccontano una settimana in cui Sirin tornerà a muoversi nell’ombra, manipolando gli eventi con una precisione inquietante. Mentre Bahar e Arif cercheranno di liberarsi dell’arma appartenuta a Sarp, la ragazza interverrà di nascosto, cambiando il corso della situazione senza che nessuno se ne accorga. Intanto, tra ritorni, nuove consapevolezze e legami che si trasformano, la vita dei protagonisti continuerà a intrecciarsi in modi inattesi.

Sirin sostituirà l’arma di Sarp con dei sassi e farà credere a tutti di essersene liberati

Arif, deciso a chiudere definitivamente con il passato, andrà da Enver per recuperare l’arma appartenuta a Sarp e sbarazzarsene. Bahar, preoccupata e determinata a sostenere l’uomo che le è sempre stato accanto, sceglierà di accompagnarlo. Ma prima del loro arrivo, Sirin agirà in silenzio: aprirà la scatola e sostituirà l’arma con dei sassi, lasciando tutto esattamente com’era per non destare sospetti. Quando Bahar e Arif si libereranno di ciò che credono essere l’arma, saranno convinti di aver chiuso un capitolo doloroso. In realtà, Sirin avrà manipolato ancora una volta la situazione, trattenendo l’arma vera e ingannando entrambi senza che nessuno se ne accorga.

Dopo il gesto, Bahar e Arif decideranno di concedersi una serata serena, accettando l’invito a cena di alcuni amici dell’università.

Ceyda, Raif, Kismet e i bambini: una settimana di scelte e rivelazioni

Mentre Sirin porta avanti il suo piano, altre trame si intrecceranno. Ceyda tornerà a lavorare per Fazilet e racconterà a Bahar la verità sui gioielli. Nel frattempo, Raif si avvicinerà sempre di più a lei, mentre Kismet soffrirà ricordando la perdita della figlia. A casa di Enver e Hatice, Nisan e Doruk spereranno nei soldi della vendita dell’abitazione per festeggiare il nuovo anno, ma l’acquirente sparirà nel nulla, lasciando tutti nell’incertezza. Ceyda mostrerà a Fazilet una foto scattata durante una serata con Raif, in cui indossa gli orecchini della donna: un dettaglio che farà capire a Fazilet quanto suo figlio sia felice accanto a lei. In questo intreccio di emozioni, la mossa di Sirin resterà il punto più oscuro e decisivo della settimana, destinato a riaprire ferite che Bahar e Arif credevano di aver finalmente superato.