Domenica 12 aprile su Rai 1 arriva una nuova fiction dal titolo Roberta Valente - Notaio a Sorrento. Nel cast c'è la protagonista Maria Vera Ratti, ma anche Alessio Lapice, Erasmo Genzini e Sebastiano Somma. La trama vede la protagonista sognare le nozze con il suo fidanzato storico, ma quando Roberta scopre una spiacevole verità sul suo passato le sue priorità cambiano.

Alessio Lapice torna sul set

La nuova mini serie-tv targata Rai dal titolo Roberta Valente - Notaio a Sorrento è prodotta da Rai Fiction e e Rodeo Drive Srl.

Nel cast ci sono attori di grande calibro che sono stati anche protagonisti di altrettante fiction Rai:

Maria Vera Ratti è la protagonista Roberta Valente.

è la protagonista Roberta Valente. Alessio Lapice è Stefano nonché il fidanzato storico di Roberta.

è Stefano nonché il fidanzato storico di Roberta. Erasmo Genzini interpreta Vito.

interpreta Vito. Flavia Fatti veste i panni di Leda.

veste i panni di Leda. Sebastiano Somma ricopre il ruolo di Capasanta.

Gli sceneggiatori sono Alessia Palumbo, Daria Carraturo, Maria Teresa Triggiante e Guglielmo Finazzer; mentre la regia è affidata a Vincenzo Pirozzi.

Trama

Roberta Valente è il notaio più giovane d'Italia e dopo aver fatto carriera a Milano decide di tornare nella sua città natale Sorrento, dove sogna di lavorare nel più grande studio d'Italia. Mentre dal punto di vista professionale la protagonista è affermata, dal punto di vista sentimentale Roberta Valente sogna di convolare a nozze con Stefano nonché suo fidanzato storico (lui lavora presso l'azienda di famiglia). A Sorrento, il notaio scopre alcune cose sul suo passato che la porteranno a cambiare le sue priorità.

La fiction è possibile seguirla su Rai 1 da domenica 12 aprile alle ore 21:45 e si divide in quattro prime serate. Tutti coloro che intendono seguire le "avventure" della giovane Roberta Valente in streaming possono farlo sul sito RaiPlay nella sezione dedicata.

C'è attesa tra gli utenti del web

Tra i fan delle fiction Rai c'è grande attesa per la nuova serie. Su X, diversi utenti hanno espresso un parere positivo sul cast in attesa di seguire gli episodi: "Già che ci sono Lapice e Genzini, per me ha vinto". Un altro utente ha aggiunto: "So già che Lapice farà soffrire la nostra notaia". Un ulteriore utente ha affermato: "Comunque Roberta è una notaio, non un notaio. Le basi". Un altro utente ha commentato: "Ho grandi aspettative su Roberta Valente, quindi vedete di non deludermi".