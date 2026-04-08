Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Nadir rifiuterà di collaborare con Sahika per prendersi l'Argun holding. Il rifiuto non piacerà alla darklady, che metterà in azione un piano diabolico per uccidere l'imprenditore.

Nadir rifiuta di collaborare con Sahika

Halit cadrà in disgrazia in seguito ad un investimento sbagliato. L'uomo sfrattato dalla tenuta, troverà riparo da Sitki insieme ai suoi tre figli. Questo rappresenterà un problema per Sahika, da poco tornata in città per contrastare il dominio di Nadir.

Ender suggerirà alla darklady di fare le valigie, sottolineando che non c'è posto per lei nell'azienda Argun. Sahika, a questo punto, chiederà un lavoro a suo fratello Kaya ma lui ancora deluso dalle sue malefatte risponderà negativamente alla richiesta. La donna farà credere all'uomo di essere entrata nel pericoloso tunnel dell'alcolismo. La darklady si presenterà poi da Nadir per offrirgli il suo aiuto nel suo piano per conquistare l'Argun holding. Ma l'imprenditore rifiuterà di collaborare con Sahika, invitandola a tornare in Svizzera.

Nadir perde la vita con una bevanda adulterata

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Sahika si recherà da un criminale per avere alcuni documenti falsi coi cui accingersi a lasciare la Turchia.

Ma prima di fare questo, la darklady deciderà di avere un incontro con Nadir, portando con sé un bottiglia di un liquore pregiato. L'uomo inizierà a sentirsi male fino a perdere la vita dopo aver sorseggiato la bevanda adulterata portata da Sahika. In questo modo, Nadir interpretato dall'attore turco Hakan Karahan uscirà di scena dopo una stagione all'interno dello sceneggiato turco.

Sahika ha ricattato Ender

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio aprile in televisione, Sahika ha convocato Ender nel suo ufficio dove le ha riferito di avere un filmato in cui Yigit cerca di ucciderla, spingendola nelle acque gelide del Bosforo. La darklady ha ricattato la nuova cognata, obbligandola a collaborare con lei.

Ender spaventata ha raccontato tutto al figlio che nonostante le promesse fatte alla madre ha aggredito Sahika. Quest'ultima ha capito che la cognata l'ha tradita e per questo è tornata a farsi minacciosa con lei. La darklady si è poi presentata a casa Argun per consegnare ad Halit le registrazioni audio avvenuto nel suo studio. L'imprenditore, intanto, ha comunicato ad Yildiz che è stata eletta presidentessa dell'associazione. Ender, invece, ha detto alla sorella di Zeynep di aver avuto un confronto con Sahika.