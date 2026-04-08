La finale del Grande Fratello vip sarebbe stata fissata per il prossimo 5 maggio 2026: Mediaset ha pertanto cancellato il raddoppio dell'appuntamento settimanale del reality della casa più spiata di Italia, previsto in origine.

Il Grande Fratello prolunga la sua durata: spuntano le nuove anticipazioni

Secondo quanto riportato da Superguida Tv, il GF dovrebbe arrivare fino al prossimo 5 maggio e sembrerebbe che la doppia puntata settimanale durerà fino alla seconda metà di aprile. Dopodiché il Grande Fratello vip sarà trasmesso a partire dal 22 aprile 2026 di mercoledì e in una unica data settimanale per la prima volta sin dalla data di inizio nei palinsesti televisivi.

Fissate anche le restanti date di messa in onda del reality di Mediaset

Al contrario, molti utenti scommetterebbero invece una chiusura anticipata del reality show. A quanto pare, tuttavia, l'azienda facente capo a Piersilvio Berlusconi avrebbe puntato sul prolungamento del reality per effetto di una forte influenza che la versione vip del gioco starebbe esercitando sui social, facendo discutere molto nel bene e nel male.