Ciro Solimeno è rimasto con una sola corteggiatrice a poche settimane dalla scelta: è questa l'anticipazione più spiazzante che è trapelata al termine della registrazione di Uomini e donne del 22 aprile. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha svelato che Elisa Leonardi non si è presentata in studio e il tronista ha detto che non sa se la cercherà per convincerla a tornare per concludere il percorso.

Colpo di scena nel trono di Ciro

Non dovrebbe mancare molto tempo alla scelta di Ciro, ma nella registrazione di U&D del 22 aprile è successa una cosa che potrebbe compromettere l'ultima parte del percorso del ragazzo.

Le anticipazioni che circolano sul web, infatti, svelano che Elisa ha deciso di non partecipare alle riprese di questo mercoledì e ha informato la redazione con largo anticipo.

Il tronista non si aspettava questa presa di posizione da parte della sua corteggiatrice, anzi ha detto che in questa fase della conoscenza non avrebbe senso andare via.

L'uscita del tronista di U&D dallo studio

Quando Maria De Filippi gli ha chiesto se cercherà Elisa per provare a convincerla a tornare, Ciro ha dato una risposta che ha sorpreso tutti.

Il tronista di U&D, infatti, ha detto che non sa se ha voglia di dare l'ennesima dimostrazione alla corteggiatrice che il 22 aprile non si è presentata per protesta.

Gianni Sperti si è schierato dalla parte della giovane dicendo che avrebbe avuto una reazione umana all'avvicinamento tra Ciro e Martina, ma il protagonista del trono Classico ha portato avanti il proprio pensiero.

Turbato dalla situazione Solimeno ha chiesto di poter uscire dallo studio, ma ha chiarito che non avrebbe raggiunto Elisa nell'immediato.

Caos prima della scelta

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 22 aprile hanno un po' confuso le idee di chi dava quasi per scontato che la scelta di Ciro sarebbe stata Martina.

"Aveva la testa altrove", ha raccontato chi era tra il pubblico ed ha assistito alla reazione del tronista alla notizia che Elisa aveva scelto di non partecipare.

Le riprese che ci saranno la prossima settimana dovrebbero fare chiarezza sul futuro del ragazzo e delle sue conoscenze con entrambe le corteggiatrici.