Sono passati pochi giorni da quando sul web hanno cominciato a circolare i video dei baci che Mario Lenti e Magda Catozzi si sono scambiati in discoteca, ma la dama di Uomini e donne ha già rotto il silenzio su quest'argomento. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, la protagonista del trono Over ha confermato il riavvicinamento con il cavaliere, ma ha negato che entrambi avrebbero lasciato il programma per frequentarsi lontano dai riflettori.

Le prime dichiarazioni di Magda

Lo scorso weekend Magda e Mario sono stati avvistati insieme in discoteca e sul web si è subito cominciato a parlare di un ritorno di fiamma tra loro.

Nell'anteprima di un'intervista che sarà pubblicata per intero in serata, la dama di Uomini e donne ha confermato il riavvicinamento con l'imprenditore che aveva già frequentato quando entrambi erano nel parterre.

"Sì, è vero. Sabato ci siamo rivisti in quel locale e devo ammettere che la fiammella per lui non si è mai spenta. Ci sentiamo, ma è ancora tutto in forse", ha dichiarato la protagonista del dating-show sul feeling ritrovato con il cavaliere.

Le precisazioni sull'addio a Uomini e donne

Nell'estratto dell'intervista che è stato postato sui social in queste ore, si vede Lorenzo Pugnaloni indagare sulle tempistiche del riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Uomini e donne Over.

"Tu hai sempre dichiarato che sei andata via e subito dopo hai iniziato a frequentare un uomo, e anche Mario ha fatto lo stesso.

Non è che avete lasciato il programma per conoscervi?", ha chiesto l'esperto di gossip.

La dama è sembrata un po' in difficoltà di fronte a questa domanda, poi ha risposto che non sarebbe l'imprenditore pugliese il signore che ha frequentato dopo l'addio al dating-show ma un altro con il quale sarebbe durata pochissimo.

Nessuna ospitata in programma

A differenza di com'è successo con Elisabetta e Sebastiano, Magda e Mario non dovrebbero ufficializzare il loro ritorno di fiamma in studio.

La dama, infatti, ha già parlato del flirt con il cavaliere in un'intervista, quindi per il momento sarebbe da escludere una loro ospitata a Uomini e donne per parlare di questo argomento.