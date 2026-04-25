La prossima settimana Uomini e donne andrà in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, e sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà in studio. Cinzia Paolini, ad esempio, stupirà tutti dichiarandosi a Marco e dicendosi pronta a trasferirsi da lui a Milano; tra Giada e Nicola, invece, ci sarà una lite molto accesa e la dama accuserà il cavaliere di falsità.

Cinzia e Marco sempre più vicini

Nelle nuove puntate di Uomini e donne si parlerà molto di Cinzia e del sentimento che ammetterà di provare per Marco.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che dal 27 al 30 aprile i telespettatori assisteranno ad una vera e propria dichiarazione d'amore da parte della dama al cavaliere che sta frequentando in questo periodo e con il quale ha trascorso diversi weekend.

Tra lo stupore generale, inoltre, la protagonista del trono Over si dirà pronta a lasciare Salerno per trasferirsi nella città dove vive e lavora l'imprenditore, ovvero Milano.

Scintille nello studio di Uomini e donne

Nei prossimi giorni a Uomini e donne si parlerà anche di Giada e Nicola, lontanissimi dopo una serie di incomprensioni.

Stando alle anticipazioni di quello che sarà trasmesso in tv fino al 30 aprile, la dama racconterà dei momenti di intimità che avrebbe avuto con il cavaliere e aggiungerà che lui li avrebbe volutamente tenuti per sé perché sarebbe una persona falsa e bugiarda.

Tra i due ci sarà un litigio molto acceso, al termine del quale decideranno di procedere ognuno per la propria strada.

Le date delle prossime registrazioni

La stagione 2025/2026 di Uomini e donne sta per volgere al termine, e quelle che si registreranno nei prossimi giorni dovrebbero essere tra le ultime puntate prima della pausa estiva.

Sicuramente il cast si ritroverà in studio martedì 28 e mercoledì 29 aprile, ma a chiudere quest'edizione dovrebbero essere le riprese che ci saranno all'inizio di maggio.

Il programma andrà in vacanza per circa tre mesi e mezzo, per poi ricominciare attorno alla fine di agosto con le registrazioni delle puntate che poi saranno trasmesse su Canale 5 verso metà settembre, quando inizierà ufficialmente la stagione 2026/2027.