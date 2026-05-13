Da alcuni giorni sul web si sta parlando insistentemente di due allievi di Amici che sono stati eliminati, due cantanti che si starebbero frequentando lontano da occhi indiscreti. Stando a quello che ha svelato Giuseppe Candela nella sua rubrica "C'è Chi dice", Caterina e Gard avrebbero un flirt da qualche settimana e lei gli avrebbe proposto di incidere una canzone insieme.

Le ultime novità sulla coppia di Amici

Sono passate alcune settimane da quando Caterina e Gard hanno lasciato la scuola di Amici, ma sul web si sta ancora parlando di loro per il tipo di rapporto che avrebbero instaurato una volta conclusa l'avventura al serale.

Secondo voci sempre più insistenti, infatti, i due cantanti avrebbero un feeling speciale e lontano dai riflettori sarebbero diventati quasi inseparabili.

Se i fan hanno notato che l'altra sera i due erano insieme al concerto di Blanco, molte riviste di gossip hanno cominciato a parlare di un flirt che si sarebbe concretizzato solo dopo l'uscita di entrambi dal programma.

L'ultima indiscrezione che è trapelata sulla "coppia" è quella secondo la quale Caterina e Gard avrebbero duettato sulle note di un inedito che dovrebbe essere contenuto nel nuovo album della ragazza, in uscita tra pochi giorni.

L'entusiasmo dei fan

Chi ha guardato l'edizione di Amici che si concluderà il 17 maggio aveva notato un'intesa particolare tra Caterina e Gard, un rapporto fatto di sguardi e confidenze all'interno della scuola.

"L'ho sempre detto che erano più che amici", "Flirt e duetto, non potrei essere più felice di così", "Lo sapevo", "Io non perdo mai", "Stupendi", "Che cuccioli", "Erano insieme al concerto di Blanco, adorabili", "Si era capito anche dalla stessa risposta che hanno dato alla domanda di Silvia Toffanin sull'amore", si legge su X in questi giorni.

Poco amore in quest'edizione del talent

A differenza del passato, quest'anno ad Amici c'è stato poco spazio per l'amore.

Fatta eccezione per qualche daytime dedicato agli avvicinamenti tra Plasma e Flavia, e Riccardo e Maria Rosaria, nell'edizione 2025/2026 del talent non si è parlato delle coppie o degli altri rapporti speciali che sono nati tra gli allievi all'interno della casetta.