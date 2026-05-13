Per la prima volta, Pablo Trincia e Stefano Nazzi, figure di spicco del true crime italiano, si incontrano in un episodio speciale del video-podcast “Un avvertimento prima di iniziare”. La puntata, disponibile dal 19 maggio, offre un confronto sui metodi di lavoro, le responsabilità etiche e la narrazione della cronaca nera.

Al centro dell'episodio, il tragico caso di Desirée Piovanelli, la quattordicenne uccisa con 33 coltellate a Leno, Brescia, nel 2002. Trincia e Nazzi ricostruiscono come tre minorenni e un adulto, mossi da ossessione e rifiuto, la attirarono in una cascina abbandonata, tentando la violenza prima dell'omicidio.

Il corpo della ragazza fu ritrovato due giorni dopo. Questo caso è anche la prima storia di “Nazzi racconta”, la nuova docuserie di Stefano Nazzi in esclusiva su Sky Crime (29 e 30 maggio alle 22.30 su Sky Crime, 22.50 su Sky Documentaries, in streaming su NOW e on demand).

Il crimine come atto collettivo

Nel podcast, i giornalisti esplorano la violenza di gruppo e il crimine come atto collettivo, dove la responsabilità individuale si diluisce. Stefano Nazzi spiega: “L’idea che la responsabilità si disperda nel gruppo – ‘Io, da solo, non sono mai il responsabile’ – rende possibili azioni impensabili per il singolo”. Dal caso Piovanelli, la discussione si estende ad altri episodi di violenza collettiva, futuri protagonisti di “Nazzi racconta” (giugno e luglio), come Federico Aldrovandi e Luca Sacchi, evidenziando la dinamica di gruppo nella cronaca italiana.

Etica e responsabilità nel true crime

L'incontro trascende la ricostruzione giudiziaria. Gli autori si interrogano sul significato di raccontare storie vere, sul confine tra informazione e spettacolarizzazione, e sulle attenzioni narrative per vittime e familiari. Il podcast stimola una riflessione sull'impatto delle scelte narrative sulla percezione pubblica della cronaca nera e sulle responsabilità di chi la racconta, evidenziando i risvolti umani e sociali. La discussione si estende a casi italiani come Garlasco, Cogne, Perugia, Bestie di Satana. Emerge uno sguardo personale su letture, influenze e ossessioni che hanno reso Trincia e Nazzi figure centrali del true crime. Viene sottolineata l'importanza del rapporto di fiducia tra narratore, vittime e pubblico, e posta la domanda: cosa farebbero oggi se non raccontassero il crimine?