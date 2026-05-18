La finale di ‘Amici’, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, ha dominato la serata televisiva di domenica 17 maggio su Canale 5, conquistando il prime time con risultati eccezionali. L'appuntamento conclusivo del programma ha registrato un'audience di 3.483.000 telespettatori, raggiungendo un impressionante share del 25,9%. Questo dato conferma la forte attrattiva del format, che si è imposto come il più seguito tra le proposte delle principali reti nazionali, superando nettamente la concorrenza.

Il podio degli ascolti: tra film e approfondimenti

Nella sfida per il secondo posto, il film ‘Lapponia I love iù’, trasmesso su Rai 1, ha catturato l'attenzione di 2.259.000 telespettatori, assicurandosi un share del 13,9%. La terza posizione ha visto un testa a testa avvincente: ‘Report’ su Rai 3 ha totalizzato 1.417.000 spettatori con il 7,9% di share, mentre ‘Che Tempo Che Fa’, in onda sul Nove, ha leggermente superato il concorrente con 1.437.000 telespettatori, mantenendo anch'esso un share del 7,9%. Altri programmi della serata, come ‘Geostorm’ su Italia 1, ‘Fuori dal Coro’ su Retequattro e ‘The Rookie’ su Rai 2, hanno registrato ascolti inferiori, oscillando tra i 574.000 e gli 855.000 spettatori.

Successi nell'access prime time e l'exploit del tennis

Anche la fascia dell'access prime time ha mostrato numeri significativi. Su Rai 1, il popolare game show ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto un eccellente riscontro con 4.445.000 telespettatori e un share del 23,5%. Non da meno, su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha raggiunto 4.361.000 spettatori, pari a un share del 23,2%. Un evento sportivo di grande rilievo ha inoltre catalizzato l'attenzione del pubblico: la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, che ha visto trionfare Jannik Sinner, è stata seguita da ben 2.894.000 telespettatori, con uno share del 23,2%. Questi dati evidenziano non solo la vivace competizione tra le emittenti, ma anche il costante interesse del pubblico italiano per gli eventi sportivi di alto livello e i programmi di intrattenimento di punta.

Il ruolo di ‘Amici’ nel panorama televisivo italiano

La conclusione di ‘Amici’ si conferma, ancora una volta, come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della stagione televisiva. La capacità del talent show di Maria De Filippi di attrarre un pubblico vasto e trasversale, mantenendo una posizione di leadership nel prime time, consolida il suo ruolo strategico nella programmazione di Canale 5. Il successo della finale sottolinea l'importanza degli eventi televisivi capaci di generare un forte coinvolgimento, influenzando significativamente le dinamiche degli ascolti televisivi nazionali.