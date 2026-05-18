Chanel Totti, trionfatrice di Pechino Express in coppia con Filippo Laurino, ha condiviso le sue prime impressioni sull'intensa avventura televisiva e le sue scelte future. La secondogeneta di Francesco Totti e Ilary Blasi, già nota per la sua significativa presenza sui social, ha rivelato di voler momentaneamente accantonare il mondo della televisione per concentrarsi sugli studi di comunicazione. Il percorso nel reality, che ha visto la coppia attraversare oltre cinquemila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, è stato descritto come un'esperienza particolarmente impegnativa e formativa.

Le sfide del viaggio e il sostegno familiare

L'avventura a Pechino Express ha sottoposto Chanel Totti a prove fisiche e psicologiche estenuanti. Tra le sfide più ardue, ha menzionato il lancio dalla torre di Osaka, alta oltre cento metri, e una lunga scalinata affrontata più volte in Cina a seguito di un malus. Proprio in Cina si è verificato il momento più complicato del viaggio, superato anche grazie al supporto emotivo ricevuto dalla madre, Ilary Blasi, tramite un videomessaggio che le ha infuso "una grinta in più". Anche il padre, Francesco Totti, ha seguito con grande entusiasmo il percorso della figlia, esprimendo orgoglio per la sua vittoria finale.

Il divorzio dei genitori e i legami affettivi

Nel corso del suo racconto, Chanel Totti ha affrontato apertamente il tema del divorzio dei genitori, definendolo "il momento più duro" della sua vita. Ha tuttavia sottolineato come la sofferenza di quel periodo sia ora "per fortuna finita", pur avendo lasciato un segno profondo. Nonostante la separazione mediatica, la giovane ha affermato di aver mantenuto un rapporto solido e affettuoso con entrambi i genitori. Un altro legame fondamentale per lei è quello con la sorellina Isabel Totti, la cui mancanza si è fatta sentire maggiormente durante l'esperienza. Chanel ha espresso un forte senso di protezione nei confronti di Isabel, accentuato dalle recenti difficoltà familiari.

La dinamica con Filippo Laurino e la crescita personale

La relazione con il compagno di viaggio, Filippo Laurino, amico storico della famiglia Totti, è stata un elemento distintivo dell'esperienza. I due hanno ammesso di aver avuto frequenti discussioni durante la competizione, complici la stanchezza e la forte competitività, ma sono sempre riusciti a chiarirsi rapidamente. Nonostante l'ottima sintonia mostrata in televisione, Chanel e Filippo hanno categoricamente escluso qualsiasi coinvolgimento sentimentale, con Laurino già fidanzato e Chanel che lo considera ormai "come un fratello". L'esperienza a Pechino Express ha permesso a Chanel Totti di rivelare un lato più autentico, spontaneo e determinato, distante dall'immagine pubblica a cui era precedentemente associata, dimostrando la sua capacità di affrontare situazioni estreme con carattere e ironia.