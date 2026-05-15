Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda dal 18 al 22 maggio 2026 rivelano sviluppi molto intensi per Alberto Palladini, sempre più coinvolto nel rapporto segreto con Anna, mentre Rossella finirà davanti a una scoperta destinata a metterla in grande difficoltà.

In questa delicata situazione avrà un ruolo importante anche Gianluca, ancora ignaro di ciò che sta accadendo tra il padre e Anna.

Un posto al sole: Alberto non riesce a stare lontano da Anna

Nel corso della settimana, Alberto proverà inutilmente a prendere le distanze da Anna.

Nonostante i tentativi di controllarsi, continuerà infatti a pensare a lei e arriverà persino a cercare di ricontattarla, segno di quanto il loro legame sia diventato ormai ingestibile.

Questa situazione rischierà però di complicarsi ulteriormente, soprattutto perché la loro relazione continua a essere tenuta nascosta.

Anna in pericolo: Alberto corre a salvarla

La situazione subirà una svolta improvvisa quando Alberto scoprirà che Anna è in grave difficoltà.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano infatti che l’uomo correrà a casa della donna per salvarla e successivamente la accompagnerà in ospedale.

Un gesto istintivo e carico di preoccupazione, che potrebbe però avere conseguenze pesanti.

La relazione segreta rischia di venire allo scoperto

L’intervento di Alberto potrebbe infatti far emergere la verità sul rapporto con Anna.

Fino a questo momento, i due hanno cercato di vivere il loro legame nel massimo riserbo, ma quanto accaduto rischia di attirare attenzioni e sospetti.

Per Palladini si aprirà quindi una fase molto delicata, soprattutto per le possibili ripercussioni sul rapporto con Gianluca.

Gianluca ancora ignaro della situazione

Nel frattempo, Gianluca continuerà a non sapere cosa stia realmente succedendo tra suo padre e Anna.

Il ragazzo, già ferito dalle bugie di Alberto nelle settimane precedenti, potrebbe trovarsi davanti a una nuova delusione se la verità dovesse emergere.

La situazione appare quindi sempre più fragile e pronta a esplodere.

Rossella davanti a un dilemma morale

Parallelamente, anche Rossella vivrà giorni molto complicati.

Le anticipazioni parlano infatti di un delicato dilemma etico che la metterà profondamente in crisi.

Secondo alcune indiscrezioni, la ragazza potrebbe trovarsi indirettamente coinvolta proprio nella vicenda legata ad Alberto e Anna, finendo davanti a una scelta difficile.

Una settimana ad alta tensione

Le puntate dal 18 al 22 maggio si preannunciano quindi ricche di tensione: Alberto sempre più coinvolto emotivamente, Anna in grave difficoltà, Gianluca ancora all’oscuro di tutto, Rossella combattuta da un dilemma morale. Un intreccio destinato a cambiare gli equilibri tra i personaggi.