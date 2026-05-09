Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda dall’11 al 15 maggio 2026 rivelano un momento estremamente difficile per Raffaele Giordano, sempre più destabilizzato dalla crisi con Ornella.

La crescente vicinanza della donna a Vanni finirà infatti per incrinare profondamente gli equilibri della coppia, portando Raffaele a vivere giorni di forte tensione emotiva. La situazione degenererà fino a sfociare in un duro litigio tra marito e moglie, mentre il portiere di Palazzo Palladini arriverà a perdere la pazienza anche con Renato.

Un posto al sole: Raffaele sempre più turbato da Ornella

Nel corso della settimana, Raffaele inizierà ad accusare sempre di più il cambiamento nel comportamento di Ornella.

Il rapporto tra la donna e Vanni apparirà infatti sempre più spontaneo e naturale, alimentando nel portiere dubbi e insicurezze che farà fatica a gestire.

Nonostante i tentativi di mantenere il controllo, Giordano si sentirà sempre più escluso dalla vita della moglie, vivendo una situazione che lo porterà a chiudersi in sé stesso.

Il confronto tra Raffaele e Ornella degenera

La tensione accumulata finirà inevitabilmente per esplodere.

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, tra Raffaele e Ornella ci sarà infatti un litigio molto pesante, destinato a segnare uno dei momenti più delicati della loro relazione.

Il confronto sarà duro e carico di rabbia, segno di quanto la distanza tra i due sia ormai diventata difficile da ignorare.

Per Raffaele sarà particolarmente doloroso rendersi conto che il rapporto con la moglie non è più sereno come un tempo.

Una crisi personale sempre più profonda

Dopo il litigio, Giordano apparirà ancora più fragile e nervoso.

La paura di perdere Ornella inizierà a trasformarsi in una vera crisi personale, influenzando anche il suo modo di rapportarsi con gli altri.

L’uomo faticherà a nascondere il proprio malessere, lasciandosi andare a reazioni impulsive che non gli appartengono.

Raffaele sbotta anche contro Renato

A risentire del clima pesante sarà anche Renato Poggi, che si troverà coinvolto suo malgrado nello stato d’animo di Raffaele.

Giordano finirà infatti per sbot­tare anche contro Renato, perdendo la calma in modo inaspettato.

Un episodio che mostrerà quanto il portiere sia ormai sotto pressione e incapace di gestire serenamente le proprie emozioni.

Ornella sempre più distante

Nel frattempo, Ornella continuerà a vivere con naturalezza il rapporto con Vanni, senza rendersi conto fino in fondo del disagio crescente del marito.

Questa differenza di atteggiamento contribuirà ad aumentare ulteriormente la distanza tra loro, rendendo il momento ancora più delicato.

Una delle crisi più difficili per la coppia

Le anticipazioni dall’11 al 15 maggio mostrano quindi una delle fasi più complicate vissute da Raffaele e Ornella negli ultimi anni.

Da un lato c’è Giordano, ferito e sempre più nervoso; dall’altro Ornella, coinvolta in una nuova dinamica emotiva che rischia di cambiare gli equilibri della coppia.

Le prossime puntate di Un posto al sole chiariranno se riusciranno a superare questa crisi oppure se la frattura diventerà ancora più profonda.