La puntata del 7 maggio 2026 di Beautiful si muove tra ambizioni professionali e fragilità emotive, portando i protagonisti nel cuore dei preparativi per un evento decisivo. Alla Forrester Creations cresce l’attesa per il lancio internazionale della nuova linea, ma dietro l’entusiasmo emergono dinamiche personali sempre più complesse. In particolare, il viaggio a Monte Carlo si trasforma in un banco di prova per rapporti già messi alla prova da rivalità e incomprensioni.
Brooke torna protagonista, Ridge guarda al futuro
Al centro della puntata troviamo Brooke, pronta a rimettersi in gioco come volto della nuova campagna.
Dopo iniziali esitazioni, la donna ritrova sicurezza e fascino davanti all’obiettivo, riscoprendo il piacere di essere protagonista nel mondo della moda.
Accanto a lei c’è Ridge, che non solo la sostiene professionalmente ma intravede anche un’opportunità personale: il viaggio a Monte Carlo potrebbe diventare il momento ideale per rafforzare il loro legame e vivere un’esperienza romantica lontano dalle tensioni quotidiane. Nel frattempo, Zende lavora senza sosta alla realizzazione del materiale promozionale, contribuendo a rendere l’evento un successo annunciato.
Steffy in difficoltà: tra gelosia e senso di esclusione
Se per Brooke e Ridge si apre uno spiraglio positivo, la situazione è ben diversa per Steffy.
La giovane vive con crescente disagio l’organizzazione del viaggio e il ruolo sempre più centrale della Logan.
Il suo malessere nasce anche da un desiderio rimasto inascoltato: avrebbe voluto condividere quel momento esclusivamente con il padre, senza interferenze. Invece, si ritrova a sentirsi messa in secondo piano, quasi fuori posto in un contesto che dovrebbe riguardarla da vicino.
Nonostante tutto, Steffy decide comunque di partire, ma il suo stato d’animo lascia presagire possibili tensioni future. Il viaggio verso Monte Carlo, che dovrebbe rappresentare un trionfo professionale, rischia così di trasformarsi in un terreno di scontro emotivo tra le protagoniste.
La puntata del 7 maggio 2026 di Beautiful mette quindi in scena un delicato equilibrio tra lavoro e sentimenti.
Da un lato il rilancio di Brooke e il sostegno di Ridge, dall’altro le insicurezze di Steffy: elementi destinati a intrecciarsi in un contesto dove ogni scelta può avere conseguenze profonde, sia sul piano professionale che su quello familiare.