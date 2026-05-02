Il palinsesto di Mediaset per il mese di maggio 2026 subisce un’importante modifica che riguarda due programmi molto attesi dal pubblico: la finale di Amici 25 e la soap “Racconto di una notte”. Una scelta strategica dettata da un evento internazionale di grande richiamo che ha spinto la rete a rivedere la programmazione del prime time.
Finale di Amici 25 rimandata: ecco quando andrà in onda
Cambio dell’ultimo minuto per uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva. La finale di Amici 25 non andrà in onda sabato 16 maggio, come inizialmente previsto.
La decisione nasce per evitare la sovrapposizione con la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, evento che catalizzerà milioni di telespettatori, anche grazie alla presenza dell’artista Sal Da Vinci.
Nuova data ufficiale: domenica 17 maggio 2026, sempre in prima serata.
Questa scelta punta a garantire al talent show un pubblico più ampio e a evitare una concorrenza diretta che avrebbe potuto penalizzare gli ascolti.
Racconto di una notte prende il posto di Amici
Con lo slittamento della finale di Amici 25, cambia anche la programmazione del sabato sera. La soap “Racconto di una notte” andrà in onda eccezionalmente sabato 16 maggio in prima serata.
Gli spettatori potranno assistere a nuove puntate ricche di:
- colpi di scena
- momenti emozionanti
- segreti clamorosi pronti a essere svelati
Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente, offrendo al pubblico una valida alternativa durante la serata dell’Eurovision.
Strategia Mediaset: evitare lo scontro diretto
La modifica del palinsesto dimostra una strategia chiara da parte di Mediaset: evitare lo scontro diretto con eventi televisivi globali.
L’Eurovision, infatti, rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti più seguiti in Europa, capace di attirare un pubblico trasversale. Spostare la finale di Amici consente di:
- preservare gli ascolti del talent
- valorizzare entrambe le produzioni
- offrire una programmazione più equilibrata
Cosa aspettarsi dalla finale di Amici 25
L’attesa per la finale resta altissima. Il talent continua a essere uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, grazie al mix di:
- musica
- danza
- storie personali coinvolgenti
La serata conclusiva del 17 maggio promette grandi emozioni, ospiti speciali e performance spettacolari, con i finalisti pronti a contendersi la vittoria.
Conclusione
Il cambio di programmazione Mediaset per maggio 2026 segna un importante aggiustamento strategico nel palinsesto televisivo. Amici 25 si sposta a domenica 17 maggio, mentre Racconto di una notte conquista il sabato sera con episodi ricchi di suspense.
Una scelta pensata per massimizzare gli ascolti e offrire al pubblico un’esperienza televisiva senza sovrapposizioni con grandi eventi internazionali.