Durante una chiacchierata in giardino tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini è stata criticata per il modo di mangiare e soprattutto per le quantità. In particolare, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Raimondo Todaro hanno sostenuto che la comica non sappia mai darsi una regolata a differenza degli altri suoi compagni d'avventura: "Mischia tutto".

Francesca Manzini al centro delle critiche

In occasione della festa del 1° maggio i concorrenti del GFVip hanno avuto la possibilità di fare una festa a tema.

Nella serata di ieri, Raul ha commentato il rapporto che Francesca Manzini ha col cibo: "Ha mangiato pizza, salsicce e ha dormito per 5 minuti.

Ma come fa?". Renato ha invece rincarato la dose sulle quantità: "Si è sfondata di pizza, fra". "Veniva da me e mi chiedeva se poteva mangiare qualcosa di più", ha aggiunto Raul sostenendo che non avrebbe dovuto chiedere il permesso. A quel punto Raimondo Todaro ha affermato: "Oggi l'ho beccato col pentolone del sugo che si faceva la scarpetta col pancarrè. Le ho detto che poteva mangiarla". In un secondo momento Renato e Raul si sono trovati d'accordo sul fatto che Francesca è solita mangiare molto senza badare alla sua salute: "Noi lo diciamo per lei, non per il cibo". Todaro ha quindi concluso sull'amica Francesca Manzini: "Il problema non è che mangia tutto, ma che mischia tutta. Fa le peggio cose".

I concorrenti si sono ritrovati d'accordo sul fatto che la gieffina abbia uno stile di vita sbagliato: "La sua è gola, è porca. Le piace mangiare".

tralasciando tutto il discorso ORRENDO su Francesca e il cibo, Renato che conclude con "ma lei è porca, le piace mangiare" fa veramente ribrezzo. come si permettono? per di più alle spalle pic.twitter.com/Z9VNOoiq2K — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) May 2, 2026

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, non è passata inosservata la conversazione in cui è stata tirata in ballo Francesca Manzini.

Un utente ha affermato: "Ma che razza di uomini sono che prendono in giro una ragazza per come mangia?". Un altro utente ha sostenuto: "Ma come Raimondo Todaro non era suo amico?

Ora addirittura la prende in giro con i suoi amici di merenda". Un ulteriore utente ha detto: "Renato come si permette a dare della porca a Francesca, solo perché mangia in maniera irregolare?". Tra i vari utenti c'è chi ha trovato giusto il discorso ma non ha compreso le risate: "Mangiare bene dovrebbe essere alla base e questo Manzini non lo fa. Però non ho trovato carine le risate alle sue spalle". "Francesca ha ammesso di aver avuto disturbi alimentari in passato e ancora oggi ha degli strascichi, quindi non trovo carina questa mancanza di empatia", ha concluso un altro utente.