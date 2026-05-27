La morte di Halit sconvolgerà le trame di Forbidden Fruit. Dopo settimane di tensioni, l'imprenditore perderà la vita in seguito a una caduta dalle scale all’interno della villa. Una sequenza drammatica che segnerà anche l'addio di Talat Bulut.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit cede l'azienda a Mert

Prima della tragedia, Halit, convinto dalla fedeltà dimostrata da Mert – arrivato perfino a sposare Zehra per rafforzare il proprio legame con la famiglia – deciderà di affidargli il controllo dell’azienda.

Davanti agli azionisti, Halit comunicherà la volontà di ritirarsi progressivamente dagli affari e di nominare Mert come nuovo responsabile della società.

Una scelta che provocherà la rabbia di Ender e Sahika, entrambe contrarie all’ascesa del nuovo genero di Halit.

Halit scopre Yildiz alla villa

Yildiz continuerà a vivere lontana dalla villa senza riuscire a ottenere l’affidamento di Halit Can. Nonostante questo, con l’aiuto di Aysel, riuscirà a vedere il figlio all’insaputa di Halit.

Proprio durante una delle sue visite clandestine, Ender e Şahika si presenteranno nella villa per affrontare Halit dopo la decisione presa sull’azienda. La discussione che ne seguirà attirerà l'attenzione dell'imprenditore, che proprio in quel momento scoprirà la presenza di Yildiz in casa e perderà il controllo.

Halit muore e cade dalle scale

Tra urla e accuse, scoppierà una colluttazione.

Nel caos generale, mentre Ender e Sahika cercheranno di fermare l’uomo che sta aggredendo Yildiz, Halit perderà l’equilibrio.

Precipiterà dalle scale della villa davanti agli occhi dei presenti. La caduta si rivelerà fatale e per lui non ci sarà nulla da fare.

Perché Halit muore in Forbidden Fruit? Il retroscena su Talat Bulut

Con questa scena, Talat Bulut abbandonerà definitivamente la serie. Dietro la morte di Halit non ci sono soltanto esigenze narrative: l’uscita di scena è legata anche alle vicende che hanno coinvolto Talat Bulut fuori dal set della famosa soap turca.

Nel 2020 l’attore è finito al centro di una bufera mediatica dopo alcune accuse di comportamenti inappropriati mosse da una componente della troupe.

Nonostante abbia continuato inizialmente a lavorare alla soap, le polemiche hanno reso sempre più difficile la sua permanenza nel cast. Secondo il giornalista turco Memduh Bayraktaroğlu, la produzione ha deciso di modificare la trama eliminando Halit dalla serie, aprendo così la strada a un nuovo capitolo con l’arrivo del personaggio di Hasan Ali, interpretato da Erdal Özyağcılar.