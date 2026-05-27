Una lettera di Romulo arriverà al palazzo e commuoverà tutti nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Teresa leggerà ai suoi colleghi le parole di Romulo: "Mi mancate tutti". Il maggiordomo inviterà tutta la servitù ad andare a trovarlo alla casa al mare appena si sistemerà con Emilia. Anche Santos sarà emozionato e si dirà dispiaciuto per non aver salutato Romulo di persona.

L'addio di Romulo e Emilia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Romulo presto tornerà a farsi sentire con i suoi amici. Il maggiordomo e la sua amata Emilia hanno lasciato il palazzo con una cerimonia molto emozionante per tutti.

Romulo ha giurato amore ad Emilia e, pur non essendo stato un matrimonio valido ai fini civili e religiosi, i due hanno salutato tutti come marito e moglie. Prima di andare via, Romulo ha dato uno sguardo ad ogni angolo de La Promessa e ha ricordato i tanti bei momenti trascorsi al servizio dei marchesi. Per Candela, Simona, Petra, Pia e Maria sarà molto difficile abituarsi all'assenza di Romulo che è sempre stato a capo della servitù. Tra qualche giorno, però, il maggiordomo manderà i suoi saluti a tutti con una lettera piena di affetto. A leggere le parole di Romulo sarà Teresa che chiamerà il resto della servitù in cucina per condividere con tutti questo momento.

Emilia e Romulo prossimi alle nozze ufficiali

Nelle prossime puntate de La Promessa, Teresa leggerà la letta di Romulo ai suoi colleghi. "Cari amici", inizierà, "Sono trascorsi pochi giorni, ma già mi manca molto il palazzo e mi mancate tutti voi". Romulo proseguirà dicendo che si trova per qualche giorno nel paese di Emilia e ci resterà fino alla celebrazione delle nozze ufficiali. "I parenti di Emilia sono simpatici e gentili", farà sapere, "E mi trovo molto bene qui". "Poi andremo a stare nella nostra nuova casa", scriverà il maggiordomo, "E siete tutti invitati". Romulo condividerà con i suoi colleghi la gioia di poter invecchiare insieme ad Emilia, in un posto accanto al mare come sognavano da sempre. Santos sarà emozionato per le parole di Romulo e si dirà dispiaciuto per non aver potuto dirgli addio di persona quando ha lasciato il palazzo.