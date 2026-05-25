La vita di Yildiz subirà un crollo nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo il matrimonio-trappola organizzato da Halit ed Ender contro Sahika, la situazione precipiterà. Yildiz tenterà di lasciare la villa insieme al piccolo Halit Can e, nonostante il tentativo iniziale degli uomini di Halit di bloccarla, riuscirà ad andarsene. Poco dopo, però, arriverà la decisione del tribunale: il bambino verrà affidato temporaneamente al padre.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit toglie il figlio a Yildiz

Subito dopo il caos del matrimonio, Yildiz capirà di non avere più alcun posto nella villa di Halit e deciderà di andarsene insieme al figlio.

Con lei ci saranno la madre Asuman ed Emir.

La situazione però degenererà. Le guardie della villa, insieme a Sitki, impediranno a Yildiz di uscire con il bambino. La donna proverà a tenere stretto Halit Can.

Halit, pur assistendo alla scena, penserà soprattutto a evitare uno scandalo. Per questo motivo permetterà a Yildiz di lasciare la villa, ma alle spalle agirà contro di lei.

Halit lascia andare Yildiz ma trama alle spalle

Subito dopo l'allontanamento della donna, Halit passerà ai fatti: attraverso il suo avvocato farà partire una richiesta urgente di tutela legale per il piccolo Halit Can. L’imprenditore sosterrà che il bambino debba mantenere la propria stabilità e che l'ex moglie non abbia una situazione abitativa sicura dopo l'improvviso allontanamento.

Il tribunale prenderà così una decisione: in via temporanea, Halit Can verrà affidato al padre.

Per Yildiz sarà un colpo devastante.

Yildiz senza soldi e disperata

Yildiz tornerà a vivere una realtà completamente diversa da quella della villa, cercando un rifugio temporaneo insieme alla madre e a Emir. La tregua, però, durerà pochissimo: la notifica del tribunale e la conseguente perdita del piccolo Halit Can la faranno sprofondare nella disperazione. Asuman proverà a scuoterla, convincendola che l’unico modo per riabbracciare suo figlio sia continuare a combattere.

La donna inviterà Yildiz a non arrendersi davanti al potere di Halit e a prepararsi a una lunga battaglia legale per riottenere il bambino.