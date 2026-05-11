Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una nuova discussione e ha visto ancora una volta protagonista Francesca Manzini. Parlando con Lucia Ilardo, la comica ha raccontato quanto accaduto sabato scorso nel segreto del confessionale: "Raul mi ha baciato a stampo, mi è saltato addosso. È stato un gioco, ci siamo divertiti tutti ma io meno perché non mi andava".

Francesca Manzini furiosa

Sabato 9 maggio, nel segreto del confessionale c'è stato un bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras.

Nella giornata di domenica 10 maggio, i concorrenti del GFVip sono venuti a sapere di questa cosa ma Francesca è apparsa subito contrariata tanto che è scoppiata una nuova discussione fra la concorrenti ed i suoi compagni d'avventura.

Parlando con Lucia Ilardo, Manzini è tornata a parlare di quanto accaduto in confessionale: "Mi ha baciato lui, mi è saltato addosso e mi ha baciato. Mi ha tolto la mano e mi ha dato un bacio a stampo per gioco. È stato un gioco ci siamo divertiti tutti, ma io un po' meno perché non mi andava che mi baciava a stampo". La concorrente ha lasciato intendere che tale atteggiamento seppur giocoso non le è piaciuto, perché lontano dal reality show ha un compagno alla quale non vuole mancare di rispetto.

L'opinione degli spettatori

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sull'ultima discussione scoppiata in casa: da un lato c'è chi ha criticato Francesca, mentre dall'altra c'è chi crede che abbia un atteggiamento sbagliato.

Un utente ha scritto: "Lei prima fa le cose poi si pente e le racconta a modo suo". Un altro utente ha affermato: "Ma cosa sta dicendo la Manza? Dire che Raul gli è saltato addosso è una cosa fuori luogo perché le cose non sono andate in quel modo". Un altro utente ha aggiunto: "Ok Francesca sbaglia, ma se lascia intendere che non vuole far uscire questa cosa perché mai devono continuare tutti a mettere bocca?". Un ulteriore utente ha affermato: "Mi dispiace ma Francesca non può essere costantemente presa di mira dal gruppo". Tra gli utenti c'è chi ha pensato a Raul: "Ma come può prenderla quando in puntata verrà a sapere di essere stato accusato di aver saltato addosso a Francesca?". Infine c'è chi ha affermato: "Francesca non ce la fa più a stare in quella casa, dovrebbe mollare perché straparla senza senso".
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