Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una nuova discussione e ha visto ancora una volta protagonista Francesca Manzini. Parlando con Lucia Ilardo, la comica ha raccontato quanto accaduto sabato scorso nel segreto del confessionale: "Raul mi ha baciato a stampo, mi è saltato addosso. È stato un gioco, ci siamo divertiti tutti ma io meno perché non mi andava".

Francesca Manzini furiosa

Sabato 9 maggio, nel segreto del confessionale c'è stato un bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras.

Nella giornata di domenica 10 maggio, i concorrenti del GFVip sono venuti a sapere di questa cosa ma Francesca è apparsa subito contrariata tanto che è scoppiata una nuova discussione fra la concorrenti ed i suoi compagni d'avventura.

Parlando con Lucia Ilardo, Manzini è tornata a parlare di quanto accaduto in confessionale: "Mi ha baciato lui, mi è saltato addosso e mi ha baciato. Mi ha tolto la mano e mi ha dato un bacio a stampo per gioco. È stato un gioco ci siamo divertiti tutti, ma io un po' meno perché non mi andava che mi baciava a stampo". La concorrente ha lasciato intendere che tale atteggiamento seppur giocoso non le è piaciuto, perché lontano dal reality show ha un compagno alla quale non vuole mancare di rispetto.

Mi è saltato lui addosso e mi ha baciato … mi ha tolto la mano!!!!

Capite che è pericolosa!!!!

Prima fa le cose poi le racconta facendo passare gli altri per 💩!!!! #gfvip pic.twitter.com/LLhfjiHbbO — Robi_B (@SOLELUNA1990) May 11, 2026

L'opinione degli spettatori

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sull'ultima discussione scoppiata in casa: da un lato c'è chi ha criticato Francesca, mentre dall'altra c'è chi crede che abbia un atteggiamento sbagliato.

Un utente ha scritto: "Lei prima fa le cose poi si pente e le racconta a modo suo". Un altro utente ha affermato: "Ma cosa sta dicendo la Manza? Dire che Raul gli è saltato addosso è una cosa fuori luogo perché le cose non sono andate in quel modo". Un altro utente ha aggiunto: "Ok Francesca sbaglia, ma se lascia intendere che non vuole far uscire questa cosa perché mai devono continuare tutti a mettere bocca?". Un ulteriore utente ha affermato: "Mi dispiace ma Francesca non può essere costantemente presa di mira dal gruppo". Tra gli utenti c'è chi ha pensato a Raul: "Ma come può prenderla quando in puntata verrà a sapere di essere stato accusato di aver saltato addosso a Francesca?". Infine c'è chi ha affermato: "Francesca non ce la fa più a stare in quella casa, dovrebbe mollare perché straparla senza senso".