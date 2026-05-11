Nelle ultime ore Helena Prestes ha vissuto molte emozioni, a partire dalla gioia che ha provato quando ha saputo che i fan le hanno fatto una dedica che per un po' ha campeggiato sui grattacieli di Time Square. Mentre era in live su TikTok, però, la modella si è anche imbattuta nei messaggi negativi di una hater e ha scelto di rispondere invitando quest'utente a non seguirla più.

La commozione di Helena in diretta

Da alcuni giorni Helena è a New York per motivi di lavoro e quando ha un po' di tempo libero sceglie di passarlo in live con i fan.

Mentre stava preparando la colazione con un'amica che è con lei in America, la 35enne ha scoperto che alcune persone che la sostengono hanno fatto un bellissimo gesto nei suoi confronti: un messaggio d'affetto che per un po' ha campeggiato sui grattacieli di Time Square.

"La bellezza è nella tua autenticità, sei il nostro orgoglio", è la dedica che una parte del fandom ha voluto fare a Prestes in questi giorni.

"Grazia per questa cosa così speciale, vi amo", ha risposto la modella visibilmente emozionata.

Dalla live hele che vede il messaggio per lei sugli schermi di time Square

"La bellezza è nella tua autenticità,sei il nostro orgoglio" e ringrazia🩷#helevier lang:it#prestinez pic.twitter.com/EbDgVdmTGM — Minuetts_ (@minuetts) May 10, 2026

Risposta piccata alle critiche

Nella stessa live in cui si è commossa per la dedica dei fan, Helena ha dato una risposta da applausi a chi continuava a criticare sia lei che le sue scelte personali.

"La mia vita non è uguale alla tua e non sarà mai quella che tu vorresti per me.

Non ti piaccio? Ciao ciao", ha detto Prestes rivolgendosi all'hater che pochi secondi prima aveva scritto qualcosa di negativo sul suo conto.

La reazione del fandom

Tutto quello che è successo nell'ultima live che Helena ha fatto su TikTok, ha animato la discussione anche su altri social.

"Le cattiverie che le scrivono fanno rabbrividire", "Ciao ciao, andate altrove", "Lasciatela stare", "Helena è la persona più dolce del mondo, se parla così è perché avete davvero superato il limite", "Saremo sempre dalla tua parte", "Questa gente dovrebbe cominciare a farsi una vita propria", "Avete stancato", "Voi rosicate e lei continua ad avere successo", "Basta, non vi sopporto più", "Helena ha avuto fin troppa pazienza con queste persone", "Che vita triste che avete", "Lei è felice alla faccia vostra", si legge su X nelle ultime ore.