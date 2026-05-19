Mancano pochissime ore alla fine dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip: al termine della puntata in diretta del 19 maggio, infatti, sarà eletto il vincitore tra i due concorrenti che riusciranno ad approdare all'ultimo televoto. Su bwin la favorita è Alessandra Mussolini, il suo trionfo è quotato a 2.75, ma subito dietro c'è Antonella Elia (successo quotato a 3.00).

Le concorrenti favorite per la vittoria

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 2026? Tra poche ore il pubblico di Canale 5 potrà scegliere il miglior concorrente di questa edizione tra i sei che hanno raggiunto la finale.

Su bwin sembra esserci una sfida a due per il titolo: la vittoria di Alessandra infatti, è quotata a 2.75 e di fatto lei è la favorita numero uno per i bookmaker.

Il trionfo di Antonella, invece, è quotato a 3.00, quindi nel corso della diretta del 19 maggio potrebbe esserci una gara all'ultimo voto tra le due protagoniste indiscusse di questa stagione del programma di Canale 5.

Gli altri finalisti del Grande Fratello Vip

Sempre su bwin la vittoria di Raul è quotata a 7.00, quindi il ragazzo è piuttosto lontano dalle due compagne d'avventura che tutti considerato le favorite.

La quota per il successo di Lucia e Raimondo è la stessa (7.50), invece quella per Adriana è salita a 12.00.

Fanalino di coda è Renato, il cui trionfo in quest'edizione del Grande Fratello Vip è quotato a 41.00.

L'affetto dei fan per Alessandra

Sui social la concorrente più amata sembra essere Alessandra, infatti nelle ultime ore sono stati in tanti ad esporsi per dire che meriterebbe di vincere il Grande Fratello Vip più di chiunque altro.

"Lei è fantastica", "Se siete andati avanti fino ad ora è solo grazie a lei", "Quest'edizione è stata tutta sulle sue spalle", "Pronti a votare la nostra queen", "Iconica", "La nostra vincitrice", "Ha portato avanti da sola questo programma, lo merita", "Deve vincere", "Alessandra non è stata una concorrente, ma la concorrente", "Protagonista assoluta", "Senza di lei avrebbero chiuso dopo due settimane", "Che piaccia o meno, ha lasciato il segno", "Oggettivamente ha dato tanto alla trasmissione", si legge su X in queste ore.