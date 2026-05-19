Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che il matrimonio tra Ender e Kaya entrerà sempre più in crisi. L'avvocato chiederà alla moglie di rinunciare alle azioni dell'holding Argun se vuole salvare il loro rapporto.

Kaya prende le distanze da Ender

Ender accuserà Sahika di essere coinvolta nel rapimento lampo di Zehra. Il pubblico scoprirà che dietro al piano c'è lo zampino di Kerim e Mert, assunti all'azienda Argun per farla fallire. Sahika ribadirà la sua estraneità dei fatti ma la sua cognata continuerà a pressarla per via delle modalità identiche tra il sequestro di Zehra e quello di Yigit.

La darklady, a questo punto, accuserà Ender che non può giudicarla perché ha nascosto a Kaya di essere entrata in possesso del 10% delle azioni dell'azienda Argun. L'avvocato avrà una reazione furiosa nei confronti della moglie, che cercherà con ogni mezzo di respingere le accuse. L'uomo sentitosi preso in giro prenderà le distanze da Ender

Kaya chiede alla moglie di rinunciare al 10% delle azioni dell'holding Argun

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Kaya metterà fine ai litigi con Ender quando Yigit chiederà a Lila di diventare sua moglie. L'avvocato pretenderà comunque che sua moglie rinunci al 10% delle azioni avute da Sahika se vuole salvare il loro matrimonio. Celebi non sarà d'accordo con la richiesta di Kaya, facendo in modo che accetti il nuovo ruolo di azionista dell'holding Argun.

La donna coinvolgerà anche suo fratello per riallacciare i rapporti con Kaya. Caner dirà a Ender che suo cognato è molto arrabbiato per il suo comportamento e non intende perdonarla. Kaya apparirà sempre più deciso a prendere una scelta definitiva sul legame con Ender.

Sahika ha chiesto a Kaya di poter tornare a lavorare per lui

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà maggio su Canale 5, Halit ha scoperto di dover vendere le quote per ripagare il debito fiscale. L'imprenditore è stato costretto a lasciare la villa lussuosa in cui stava coi figli. Yildiz, invece, ha ricevuto un'offerta lavorativa molto cospicua. Difatti, un'azienda è apparsa interessata ad acquistare la purea di mele destinata ai neonati.

La sorella di Zeynep insieme a Caner ed Emir hanno portato avanti il loro progetto lavorativo.

Sitki, intanto, ha ospitato Halit ed i suoi figli mentre Ender si è recata a prendere Erim a scuola. Il ragazzo ha detto di non avere intenzione di lasciare il padre da solo.

Infine Sahika ha chiesto a Kaya di poter tornare a lavorare per lui ma ha ottenuto un secco rifiuto. La donna ha pregato la cognata di mettere una buona parola per lei per poi chiedere aiuto a Nadir.