Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che la tenuta vedrà la nascita di una nuova storia d'amore. Manuel farà da cupido tra Tono ed Enora.

Enora e Tono si scambiano un tenero bacio

Manuel rifiuterà di assumere Enora poiché si era comportata come una ladra quando si è introdotta furtivamente nell'hangar. Tono deciderà di agire alle spalle del marchesino permettendo alla giovane di recarsi lì ogni volta che vuole per imparare un po' di aeronautica. Manuel capirà che Tono gli sta mentendo ogni volta che presenterà alcuni progetti pensati ovviamente da Enora.

Le bugie verranno a galla quando l'uomo vedrà il suo dipendente e la ragazza insieme nell'hangar.

Dalle anticipazioni de La Promessa si apprende che Manuel capirà che Enora potrebbe essere utile per il rilancio dei motori e per questo deciderà di assumerla all'oscuro di Leocadia, socia del 60% dell'attività. Tono passerà molte ore in compagnia della ragazza, tanto da iniziare a guardarla con occhi diversi. Al termine di una serata, i due si scambieranno un tenero bacio sulle labbra.

Manuel fa da cupido tra Enora e Tono

Manuel consiglierà a Tono di non essere troppo pressante con Enora, limitandosi a farsi conoscere. Il marchesino farà da cupido tra i due giovani, poiché nascerà una vera e propria relazione.

Un rapporto nascente che diventerà di dominio pubblico all'interno dello staff de La Promessa. Tutta la servitù crederà che Tono sia un adultero, poiché all'oscuro che non era mai stato sposato con Norberta e che i due figli non erano sua.

Simona deciderà di raccontare la verità ai suoi colleghi dopo aver appreso tutto da Manuel. Tono scoprirà che sua madre ha divulgato il suo segreto, tanto da chiederle una spiegazione. Enora apprenderà così che Simona è la madre del saldatore e per questo non capirà per quale motivo le ha mentito su un dettaglio così importante della sua vita privata. La ragazza accantonata la rabbia deciderà di far riappacificare madre e figlio.

Alonso ha fatto un regalo a Romulo prima della partenza

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a metà maggio sui teleschermi italiani, Romulo ha deciso di lasciare la tenuta insieme ad Emilia per rifarsi una vita in un paesino di mare. Prima di partire, la coppia si è unita in un matrimonio simbolico alla presenza di Alonso, Manuel, Catalina (Carmen Asecas) ma anche di tutta la servitù. In questa circostanza, il marchese ha sorpreso Romulo con un gesto. Il marito di Cruz ha deciso di regalare al vecchio maggiordomo una casa al mare per rifarsi una vita con Emilia. II dono ha profondamente commosso Romulo.