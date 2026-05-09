Una settimana fa Helena Prestes è volata a New York per lavoro, e sono già tante le cose che ha fatto e che ha condiviso con i fan sui social. Poche ore fa, ad esempio, la modella ha postato alcuni scatti di uno shooting che ha fatto in America e in tanti sono rimasti colpiti dalla naturalezza con la quale posa davanti all'obiettivo, ma soprattutto dalla sua bellezza naturale.

Le foto di Helena per l'agenzia di moda

Prima di partire Helena l'aveva anticipato ai fan che avrebbe trascorso più di un mese dall'altra parte del mondo, e in effetti è già passata una settimana da quando la 35enne ha lasciato l'Italia per motivi di lavoro.

Dopo aver passato qualche giorno a Miami, Prestes è rientrata a New York e si è dedicata a diversi progetti ancora top secret.

Nelle scorse ore, ad esempio, la donna ha condiviso con i suoi follower gli scatti di uno shooting che ha fatto in America, una serie di foto che mettono in risalto il suo portamento da modella e una bellezza super naturale.

Helena Prestes ha condiviso nelle sue stories nuovi scatti realizzati per l’agenzia Empowered Model Management, di cui fa parte, durante NY 🇺🇸✨ #HelenaPres pic.twitter.com/RV5FanmFu3 — Update Helena Info (@infoprestes) May 8, 2026

Gli elogi dei sostenitori

Queste nuove foto di Helena hanno fatto breccia nel cuore dei suoi fan, e ciò si evince dai commenti che sono stati postati sui social nelle ultime ore.

"Lei è perfetta", "Sembra disegnata", "Il suo viso è troppo bello", "Questa donna non si ferma mai, è instancabile", "Helena è una fonte di ispirazione per tutti", "La ammiro perché è arrivata dov'è con le sue forze, senza l'aiuto di nessuno", "Splendida", "Ti auguro di volare sempre più in alto", "Unica e speciale", "Pazzesca", "Nessuna come lei", si legge su X.

Il successo oltreoceano

Questa trasferta americana era in programma da tempo, ma Helena l'ha dovuta rimandare più volte sia per motivi personali che per i tanti impegni che ha avuto in Italia negli ultimi mesi.

Il successo di Prestes è innegabile, infatti, a più di un anno dalla fine dell'avventura al Grande Fratello la donna continua a togliersi soddisfazioni in diversi ambiti lavorativi, dalla moda ai social.

Dopo il reality la 35enne è diventata una "star" di Instagram e TikTok, infatti le live che fa su queste piattaforme riescono a catalizzare l'attenzione di migliaia di persone anche quando sono improvvisate o di breve durata.