Sono passati più di dieci giorni da quando Helena Prestes ha lasciato l'Italia per motivi di lavoro e la lontananza da casa e dagli affetti sembra farsi sentire. In una live che ha fatto di recente su TikTok, infatti, la donna si è emozionata ascoltando Privilege, una canzone che lei e i fan considerano la colonna sonora della storia d'amore con Javier Martinez.

L'emozione di Helena in diretta

Anche se è passato più di un anno da quando si è fidanzata con Javier, Helena si emoziona ancora ascoltando la "loro canzone".

L'altro giorno, infatti, Prestes era in live su TikTok e ad un certo punto è partito il brano Privilege: a colpire i fan che erano collegati in diretta sono stati gli occhi lucidi e i sorrisi imbarazzati della modella, come se quel pezzo le avesse fatto ricordare tutto quello che che ha condiviso con il compagno da quando si conoscono.

La commozione della 35enne potrebbe essere collegata anche al fatto che non vede la sua dolce metà da quasi due settimane, quindi la nostalgia prenderebbe il sopravvento in alcuni momenti della giornata.

ma quel faccino e gli occhietti mentre ascoltava Privilege il sacro inno levriero dopo un anno ancora la stessa emozione 🤏🏼🥹 pic.twitter.com/ezCyFS0vrC — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) May 10, 2026

L'affetto del fandom

La storia d'amore tra Helena e Javier continua ad emozionare tutte le persone che l'hanno vista nascere davanti alle telecamere, le stesse che sanno benissimo cosa rappresenta la canzone Privilege per la coppia.

"Questo pezzo è l'inno degli Helevier, chi c'era dall'inizio lo sa", "Dopo un anno le brillano ancora gli occhi, è così tenera", "Mi commuovo con lei", "Ho i brividi", "Questi due sono l'amore", "Che cucciola", "Si è emozionata ricordando l'inizio di tutto, che bello", "Helena è una montagna di zucchero", "Si vede che le manca", si legge su X in questi giorni.

La vita di Javier a Lecco

Stando a quello che ha dichiarato in una recente live, Javier non sa ancora se raggiungerà Helena a New York o se si ricongiungerà con lei quando tornerà in Italia.

Il 31enne, infatti, al momento si trova a Lecco, dove si è trasferito con la compagna dopo la fine dell'esperienza nella Terni Volley Academy.

Martinez è poco social rispetto alla fidanzata, ma da quello che ha postato in questo periodo si evince che passa le sue giornate allenandosi in palestra e cenando con gli amici.