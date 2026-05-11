Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si è fatto particolarmente teso negli ultimi giorni, culminando in un acceso confronto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. L'episodio scatenante ha coinvolto Raul Dumitras: secondo la versione fornita da Manzini, Dumitras le avrebbe con forza rimosso le mani dalla bocca per darle un bacio a stampo. Tuttavia, questa narrazione dei fatti non ha convinto gli altri inquilini della Casa, i quali hanno manifestato dubbi sulle intenzioni di Manzini.

Sospetti di strategia e reazioni dei concorrenti

Numerosi concorrenti hanno apertamente accusato Francesca Manzini di aver orchestrato una strategia contro Raul Dumitras. Un'accusa rafforzata dal precedente episodio con Marco Berry, suggerendo un modus operandi ripetuto. Nonostante le forti contestazioni, Manzini ha respinto con decisione ogni addebito, insistendo sulla propria versione degli eventi. La tensione, già palpabile, è ulteriormente cresciuta quando Alessandra Mussolini, in un momento di evidente esasperazione, ha rivolto parole molto dure a Manzini, accusandola di falsità e di voler creare situazioni per ottenere visibilità e "clip" durante le puntate.

L'acceso dibattito tra Manzini e Mussolini

Nel corso del confronto, Alessandra Mussolini ha espresso con chiarezza il suo disagio e la stanchezza. Ha dichiarato che Manzini adotta atteggiamenti provocatori e poco sinceri, sottolineando la stanchezza dei coinquilini. Mussolini ha chiesto che la questione venisse affrontata anche in confessionale. Questo ennesimo scontro ha contribuito a mantenere il clima nella Casa molto acceso, con rapporti sempre più tesi a pochi passi dalla finale.

Il ruolo di Alessandra Mussolini nel reality

Alessandra Mussolini, protagonista di numerosi confronti e discussioni, si conferma una delle figure centrali di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante le tensioni, il suo percorso nel reality prosegue e la sua presenza continua a influenzare le dinamiche tra i concorrenti, come emerso anche nelle ultime puntate.