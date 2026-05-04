Mentre Helena Prestes si trova in America per motivi di lavoro, alcune sue fanpage hanno denunciato gli attacchi che avrebbero subito da parte degli hater. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, un account Instagram che è nato per divulgare informazioni sui progetti della modella sarebbe stato sospeso e un altro di X avrebbe subito un tentativo di "sabotaggio" sempre da persone che vorrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla 35enne.

La denuncia dei sostenitori di Helena

Non c'è pace sia per Helena che per le persone che la supportano sui social, o meglio questo è quello che si evince da un messaggio che una fanpage della modella ha pubblicato su X poche ore fa.

"Che situazione difficile, davvero stressante. Hanno di nuovo fatto sospendere l'account Instagram delle info e hanno provato ad attaccare il mio personale su X", si legge sul web.

A prendere di mira alcuni profili che si occupano soprattutto dei progetti lavorativi di Prestes sarebbero stati gli hater, ovvero chi da più di un anno starebbe cercando di creare problemi alla 35enne in ambito privato e professionale.

Che situazione difficile… 😡 davvero stressante.



Hanno di nuovo fatto sospendere l’Instagram dell’info, e hanno anche provato ad attaccare il mio account personale su Twitter… guarda! — Update Helena Info (@infoprestes) May 4, 2026

La reazione del fandom

Tra i fan di Helena c'è chi non sopporta più gli hater e tutto quello che farebbero per mettere i bastoni tra le ruote alla loro beniamina.

"Si sono superati tutti i limiti", "Questa è cattiveria pura", "Queste persone sono vergognose", "Ma perché? Lasciatela in pace", "Non si smentiscono mai", "Ma non hanno una vita?", "Ancora con questa guerra? Basta", "Che disagio", "Questa gente è pericolosa", "Pazze e ossessionate", "Sono senza parole", "Assurdo", "Qui siamo alla follia", "Non è possibile", "Non hanno veramente niente da fare", si legge su X.

La frecciatina della diretta interessata

Poco prima di assistere al Gran Premio di Formula 1 di Miami, Helena ha postato un messaggio su X che non è passato inosservato.

"E oggi devo ringraziare anche gli hater perché mi hanno fatto un favore", ha scritto la modella sul suo account il 3 maggio.

Questo sfogo di Prestes è stato accolto con entusiasmo da chi la supporta, anche se in molti non hanno ben capito a cosa si riferiva la 35enne, se a un episodio in particolare o agli attacchi che riceva da più di un anno sui social.