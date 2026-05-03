Sono passati alcuni giorni da quando Helena Prestes è volata in America per motivi di lavoro, ma sono già tanti i gesti che ha fatto per ribadire l'amore che prova per Javier Martinez. I fan si sono accorti che la modella ha ripreso ad indossare la collana con il ciondolo del mezzo cuore e poi ha posato sorridente accanto al cartonato dell'idolo del suo fidanzato, Lionel Messi. Il pallavolista, invece, è più nostalgico e mette "mi piace" a video che risalgono al periodo in cui viveva con la compagna nella casa del Grande Fratello.

I dettagli che non passano inosservati

Per giorni sul web c'è chi ha polemizzato sulla scelta di Javier di non partire con Helena per l'America, anzi qualcuno ha anche ipotizzato che tra i due ci sarebbe potuta essere una crisi in corso.

Gli Helevier, però, hanno smentito queste teorie con i fatti e chi li segue da tempo ha notato subito i gesti che hanno fatto l'uno per l'altra pur vivendo a chilometri di distanza.

La modella, per esempio, ha rimesso una collana che ha condiviso con il fidanzato all'inizio della loro relazione, quella con un mezzo cuore come ciondolo.

Poche ore fa, inoltre, Prestes ha attirato l'attenzione di molti postando la foto che ha fatto con il cartonato di Lionel Messi, l'idolo di Martinez.

IL MIO FIDANZATO 😍

è tornato il mezzo cuore

deve prendere un altro aereo ed era felicissima magari per un grosso lavoro🤞🏼

live brevissima ma piena di cose importanti✨ pic.twitter.com/ftKSVoTi99 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) May 1, 2026

Il ricordo dell'esperienza al Grande Fratello

Helena è partita meno di una settimana fa, ma Javier sembra sentire già la sua mancanza.

Come hanno notato i più attenti, negli ultimi giorni Martinez ha messo like a diversi video che i fan hanno realizzato nel periodo in cui lui e la fidanzata convivevano nella casa del Grande Fratello.

Il pallavolista sembra avere un bel ricordo degli ultimi mesi che ha trascorso tra le mura più spiate d'Italia, ovvero quelli in cui era già legato alla sua attuale compagna.

L'emozione dei sostenitori di Helena e Javier

I fan di Helena e Javier sono felici di sapere che tra i loro idoli va tutto a gonfie vele, e lo dimostrano quotidianamente con dediche e commenti d'affetto.

"Il mezzo cuore è tornato, che meraviglia", "Lui continua a fare rewatch dei loro momenti al GF, che tenerezza", "Sono innamorati persi", "Non so chi dei due è più sottone", "Che belle emozioni", "La coppia più sottona dell'universo", si legge su X in questi giorni.