La fascia serale dall’11 al 15 maggio 2026, sempre alle 20:50 su Rai 3, proietterà Un posto al sole in una fase narrativa carica di tensioni. Il punto di rottura arriverà da Raffaele, travolto da una gelosia improvvisa e ingestibile nei confronti di Vanni: un impulso che lo porterà a perdere lucidità, incrinare l’intesa con Ornella e innescare una catena di reazioni che finirà per coinvolgere anche Renato e Otello. Parallelamente, le altre linee narrative della settimana prenderanno forma in modo altrettanto incisivo: Serena resterà turbata da un sogno inquietante, Diego approfondirà il legame con Lorenza, Ferri si scontrerà apertamente con Mori e Marina maturerà una scelta destinata a spiazzare Roberto.

Raffaele esploderà di gelosia a causa di Vanni e incrinerà il suo matrimonio con Ornella

La crepa tra Ornella e Raffaele, da tempo incombente, finirà per spalancarsi del tutto. Il portiere del prestigioso condominio di Posillipo, ormai convinto che la presenza costante di Vanni stia invadendo lo spazio della moglie, verrà travolto da un’ondata di sospetti che non riuscirà più a gestire. Basterà un attimo perché la situazione esploda: uno scontro acceso, improvviso, che lascerà entrambi scossi e incapaci di ricucire immediatamente ciò che si è spezzato. Le conseguenze non resteranno confinate tra le mura di casa. Ancora agitato e vulnerabile, Raffaele reagirà male anche con suo cognato Renato, che non perderà occasione per punzecchiarlo, forte del nuovo ruolo ottenuto grazie all’intervento di Otello.

E proprio il signor Testa, mentre valuta chi potrà prendere il suo posto, finirà per individuare un nome destinato a complicare ulteriormente la posizione di Raffaele, alimentando un clima già saturo di tensioni.

Manuela troverà un'intesa con Maurizio, Diego e Lorenza si avvicineranno

Mentre Raffaele proverà a rimettere insieme i pezzi dopo il suo scatto d’ira, l’intero condominio napoletano sarà attraversato da una serie di eventi che renderanno la settimana tutt’altro che tranquilla. Serena verrà turbata da un sogno inquietante che riporterà alla luce dubbi mai sopiti su Maurizio, il padre di Manuela e Micaela, e sulla brusca fine della storia con sua madre Monica; allo stesso tempo, Manuela ritroverà un’intesa profonda con il padre, un riavvicinamento che la sua gemella vivrà come un affronto personale.

Intanto Diego continuerà a lasciarsi affascinare da Lorenza, che saprà muoversi con una sicurezza impeccabile, conquistando la sua fiducia passo dopo passo. Attualmente, le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora un dettaglio fondamentale, ossia se i due camerieri del Caffè Vulcano avranno un flirt o se fra di loro il rapporto rimarrà soltanto lavorativo. Intanto, non è ancora chiaro quale sia il futuro di Ida, ormai in crisi con Diego da diverso tempo. Sul fronte opposto, Roberto metterà a segno un colpo pesante sottraendo un inserzionista chiave alla radio di Mori, l'amante di Greta, gesto che farà emergere un conflitto ben più radicato delle apparenze. Cristina, ancora ferita, non riuscirà a superare il rancore verso Greta, mentre Marina, sempre più insofferente alla presenza della donna nella sua quotidianità e in quella di Roberto, deciderà di muoversi in autonomia, senza condividere nulla con il marito.

Intanto, occorre ricordare che, in passato, Marina ha subito un tradimento da parte di suo marito Roberto proprio con Greta, con la quale poi ha avuto una relazione tormentata e ha avuto anche una figlia con lei. Nel frattempo, Rosa inizierà a guardare Damiano con una sensibilità nuova grazie al libro ricevuto da Pino, un dettaglio capace di cambiare prospettiva. E mentre tutto questo accade, Guido e Mariella vivranno con crescente agitazione l’attesa della prima uscita tra Bice e Sergio, separati da tempo e ora pronti a rimettersi alla prova, grazie all'intervento dei loro due amici.