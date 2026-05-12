Sono passate quasi due settimane da quando Helena Prestes è volata a New York e, stando a quello che ha dichiarato in una recente live su TikTok, non sa ancora quando tornerà in Italia. Stuzzicata da un amico sulla bella vita che starebbe facendo in America, la modella ha sorpreso tutti dicendo che vorrebbe scappare da una città che considera folle e troppo costosa.

Le dichiarazioni inaspettate di Helena

In questi tutte le live che ha fatto su TikTok negli ultimi giorni Helena ha lasciato intendere che le manca la sua vita in Italia e tutte le persone che ha lasciato momentaneamente per motivi di lavoro, a partire dal fidanzato Javier.

Di recente, ad esempio, la modella ha chiacchierato per qualche minuto con l'amico Federico (con il quale ha condiviso l'esperienza a The 50) di come sta vivendo dall'altra parte del mondo.

"Bella vita? Assolutamente no, io voglio scappare. Questa città è folle e troppo costosa, una cosa fuori di testa", ha detto Prestes con la sua solita schiettezza.

Incerta la data del ritorno in Italia

Quanto manca al rientro di Helena in Italia? I fan se lo stanno chiedendo da giorni, ma fino ad ora non hanno ricevuto una risposta certa né da lei né dalle persone che fanno parte della sua vita.

Tempo fa Prestes aveva accennato a circa 40 giorni che avrebbe dovuto trascorrere in America, ma in una recente live ha preferito non svelare la data esatta in cui dovrebbe tornare a casa da Javier e dai suoi cari.

La 35enne ha spiegato che sta facendo molti casting con la sua agenzia di moda e che avrà da lavorare ancora per un po' di tempo.

L'affetto dei fan sui social

Anche se si trova dall'altra parte del mondo Helena sta riuscendo a coltivare il legame con i fan postando molti contenuti e facendo live su TikTok tra un impegno e l'altro.

Prestes è seguita da tantissime persone sui social, le stesse che ogni giorno le dedicano dolci parole a distanza.

"Ci saremo sempre per te", "Non dubitare mai del nostro affetto", "Dalla tua parte dal giorno zero", "Ci siamo scelti più di un anno fa e continueremo a farlo tutti i giorni", "Potrai sempre contare su di noi", "Non sei sola", "Ti vogliamo bene", "Sei un esempio per tutti", si legge su X in queste ore.