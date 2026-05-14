Brutte notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore: la celebre soap del daytime Rai si fermerà durante il periodo estivo e, diversamente da quanto accaduto in passato, non sono previste repliche degli episodi andati in onda nell’ultima stagione. Una decisione che segna un importante cambio nella programmazione pomeridiana della rete ammiraglia.

Stop estivo per Il Paradiso delle Signore: la Rai cambia strategia

La soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta saluterà il pubblico nelle prossime settimane per la consueta pausa estiva. Tuttavia, quest’anno la Rai ha deciso di modificare il palinsesto pomeridiano scegliendo di non trasmettere le repliche degli episodi della decima stagione.

Una scelta che punta a rinnovare l’offerta televisiva del daytime estivo e che coinvolge direttamente milioni di telespettatori affezionati alle vicende del grande magazzino milanese. Negli ultimi anni, infatti, il pubblico aveva avuto la possibilità di rivedere gli episodi più amati durante i mesi estivi, mantenendo viva l’attenzione sulla soap anche durante la pausa produttiva.

Capri prende il posto della soap nel daytime Rai

Al posto de Il Paradiso delle Signore arriveranno le repliche di Capri, fiction molto amata dal pubblico Rai e già protagonista di ottimi ascolti nelle precedenti riproposizioni televisive.

La serie, ambientata nella splendida isola campana, tornerà quindi a occupare la fascia pomeridiana della rete ammiraglia, offrendo agli spettatori atmosfere estive, intrecci sentimentali e paesaggi mozzafiato che hanno contribuito al successo della produzione.

La scelta di puntare su Capri rappresenta una strategia precisa della Rai, intenzionata a diversificare i contenuti del daytime estivo senza affidarsi esclusivamente alle repliche della soap quotidiana.

Riprese dell’undicesima stagione al via da giugno

Nonostante la sospensione estiva, i lavori sulla nuova stagione sono già pronti a entrare nel vivo. A partire dal mese di giugno inizieranno ufficialmente le riprese dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Il cast tornerà sul set per registrare i nuovi episodi che accompagneranno il pubblico durante la stagione televisiva 2026/2027. Grande curiosità ruota attorno alle nuove trame, ai possibili ingressi nel cast e agli sviluppi sentimentali dei protagonisti più amati della soap.

Gli sceneggiatori starebbero già lavorando a colpi di scena e nuovi intrecci narrativi capaci di mantenere alta l’attenzione del pubblico nella prossima stagione televisiva.

Quando torna Il Paradiso delle Signore in tv

La soap tornerà regolarmente in onda dal prossimo settembre nel daytime pomeridiano di Rai 1. La collocazione prevista resterà quella storica subito dopo La volta buona, trasmissione condotta da Caterina Balivo.

La fascia pomeridiana della Rai continuerà quindi a puntare sulla soap italiana, diventata negli anni uno dei prodotti più seguiti dal pubblico del daytime grazie a trame coinvolgenti, personaggi iconici e ascolti costantemente positivi.

Il Paradiso delle Signore continua a essere un pilastro del daytime Rai

Nonostante lo stop estivo e il cambio di programmazione, Il Paradiso delle Signore resta uno dei titoli di punta della televisione italiana. La serie continua infatti a registrare ottimi dati Auditel e a mantenere una forte presenza sui social, dove i fan commentano quotidianamente le vicende dei protagonisti.

L’attesa per l’undicesima stagione è già altissima e i telespettatori sono pronti a ritrovare i personaggi storici della soap a partire da settembre, con nuove storie d’amore, intrighi e colpi di scena destinati ad animare il pomeriggio di Rai 1.