Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 maggio, promettono emozioni forti, colpi di scena e momenti di grande tensione per i protagonisti della soap partenopea più amata dal pubblico italiano. Al centro delle trame ci saranno i dubbi di Rossella, la drastica decisione di Alberto, le difficoltà di Rosa e una nuova delusione per Manuela.

Rossella in crisi dopo il confronto con Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Rossella vivrà giorni particolarmente complicati. Dopo un acceso confronto con Alberto, la giovane entrerà in una profonda crisi emotiva e non saprà più come comportarsi con Gianluca.

I sentimenti contrastanti e i dubbi sul futuro porteranno Rossella a mettere in discussione molte delle sue certezze. La ragazza apparirà confusa e combattuta, incapace di capire quale sia davvero la scelta giusta da fare. Il rapporto con Gianluca rischierà così di incrinarsi ulteriormente, creando nuove tensioni nella trama.

Alberto pronto a tutto per Anna

Grande protagonista delle prossime puntate sarà anche Alberto. L’uomo, spinto dal forte amore che prova per Anna, prenderà una decisione drastica destinata a cambiare gli equilibri della situazione.

Le anticipazioni non svelano ancora tutti i dettagli della sua scelta, ma è chiaro che il gesto di Alberto avrà conseguenze importanti e potrebbe sorprendere tutti i personaggi coinvolti.

La sua determinazione dimostrerà quanto sia disposto a rischiare pur di difendere i suoi sentimenti.

Nuova delusione per Manuela

Momento difficile anche per Manuela, che riceverà da Maurizio una notizia inattesa e dolorosa. Per la ragazza si tratterà dell’ennesima delusione in un periodo già molto complicato.

La comunicazione di Maurizio rischierà infatti di spegnere definitivamente le speranze di Manuela, costretta ancora una volta a fare i conti con una realtà diversa da quella che aveva immaginato. Il personaggio vivrà quindi una fase di forte amarezza e sconforto.

Guido e Mariella incastrati da Bice

Spazio anche a situazioni più leggere ma ricche di imbarazzo. Guido e Mariella verranno infatti incastrati da Bice in una cena a quattro insieme a Massaro.

L’iniziativa di Bice creerà momenti decisamente particolari tra i protagonisti, con tensioni, battute e situazioni imprevedibili che potrebbero portare a nuovi sviluppi nei rapporti personali. La cena si trasformerà ben presto in un appuntamento tutt’altro che tranquillo.

Rosa rischia di perdere l’anno scolastico

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 25 al 29 maggio raccontano anche le difficoltà di Rosa. La donna dovrà prestare molta attenzione a non fare ulteriori assenze alla scuola serale.

Il rischio di perdere l’anno scolastico diventerà infatti sempre più concreto e Rosa sarà chiamata a fare enormi sacrifici per riuscire a conciliare studio, lavoro e vita privata. Una situazione delicata che metterà ancora una volta alla prova la sua determinazione.