Pia scoprirà la verità sull'omicida di Jana nelle prossime puntate de La Promessa: è stata Leocadia a comprare il veleno.

Le anticipazioni rivelano che ad incastrare Leocadia sarà l'amore: la donna, infatti, firmerà le lettere al suo amante con Mercedes Del Amor. Lo stesso pseudonimo era appuntato sul quaderno della gioielleria. Pia indagherà e arriverà all'agghiacciante verità.

L'amore tradirà Leocadia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia sarà la prima ad arrivare alla verità sulla morte di Jana. Ci vorrà ancora molto tempo, ma alla fine tutto emergerà quasi per caso.

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia, Curro ha appena ricevuto da Esmeralda un quaderno con i nomi dei clienti speciali della gioielleria. Si tratta di nomi fittizi, perché quelli originali si trovano in un taccuino dorato a casa del duca di Carril. Curro e Pia hanno letto quei nomi che in un primo momento sono sembrati troppo lontani dalla realtà, ma il tempo porterà tutte le risposte. Tra gli acquirenti del veleno, compare il nome di una certa Mercedes Del Amor e sarà questa la chiave di tutto. Per mesi, Pia si dimenticherà di quello pseudonimo, ma ad un certo punto riemergerà prepotentemente e porterà alla soluzione del grande mistero. A tradire Leocadia sarà l'amore segreto per Cristobal, il nuovo maggiordomo che sostituirà Romulo.

I due porteranno avanti la loro relazione clandestina per diversi mesi.

L'agghiacciante verità nelle mani di Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia scoprirà delle lettere d'amore per Cristobal, firmate Donna Mercedes Del Amor. Quel nome suonerà molto familiare alla donna che inizierà ad indagare e lo collegherà al quaderno di Esmeralda. Pia capirà che è stata Leocadia a comprare il veleno e non Cruz come tutti pensavano. Già un'altra volta Leocadia aveva utilizzato il suo pseudonimo a La Promessa: quando provocò uno scandalo alla famiglia De Lujan vendendo le foto delle nozze al giornale. Anche in quell'occasione, Leocadia si era firmata come Mercedes Del Amor. Come procederà Pia? Le anticipazioni dalla Spagna si fermano qui, ma i guai per Leocadia sono appena iniziati.