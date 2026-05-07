Esmeralda sparirà nel nulla dopo la visita a Curro nelle prossime puntate de La Promessa: sarà chiaro che qualcuno ha intercettato il suo incontro con il valletto.

Le anticipazioni tv rivelano che si perderanno le tracce di Esmeralda e Curro, Lope e Pia si sentiranno in colpa. Dopo la visita al palazzo, infatti, della donna non ci saranno più notizie. Il destino di Esmeralda sarà come quello del dottor Gamarra, scomparso dopo aver parlato con Curro della morte di Jana.

L'ultima visita di Esmeralda a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'entrata in scena di Esmeralda darà una svolta alle indagini di Curro.

Commossa dalla storia di Jana, la donna tornerà dal valletto e gli racconterà quello che succede alla gioielleria Llop. Esmeralda spiegherà che oltre ai classici gioielli si vendono reati che sono commissionati nel più assoluto anonimato. La donna si dirà pentita per essere entrata in un simile giro, ma aggiungerà anche che non aveva idea del suo lavoro all'inizio dell'assunzione. Il nome del mandante non sarà rivelato, perché Esmeralda spiegherà che lei ha solo nomi fittizi appuntati di un taccuino. La donna, tuttavia, dirà a Curro che esiste un quaderno con la copertina dorata su cui ci sono i veri nomi dei clienti. Aggiungerà anche che il prezioso documento si trova nelle mani di Jacinto Iglesias, il braccio destro del proprietario della gioielleria.

Emseralda come il dottor Gamarra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro darà un'occhiata al quaderno di Esmeralda e capirà che a comprare il veleno è stata una certa Donna Mercedes De L'Amor. Sarà evidente che il nome è di fantasia, ma sarà un punto di partenza. Lope si offrirà di infiltrarsi a casa del duca di Carril, propietario della gioielleria e padre di Vera, per recuperare il quaderno dorato. Tutte queste informazioni, però, avranno un prezzo salatissimo. Esmeralda, infatti, non farà mai ritorno a casa e di lei si perderanno per sempre le tracce. Lope e Curro si sentiranno profondamente in colpa, perché sarà chiaro che la donna si è sacrificata per dare loro un aiuto nelle indagini. Qualcuno de La Promessa, quindi, ha intercettato la visita di Esmeralda e si è sbarazzato di lei, come accadde tempo addietro con il medico di Jana, il dottor Gamarra.