Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 5 rivelano che Enora scoprirà che Tono è il figlio di Simona, con la quale non ha più rapporti. La donna deciderà d'intervenire nella situazione per riappacificare i due.

Enora scopre che Simona è la madre di Tono

Enora e Tono si fidanzeranno dopo aver passato molto tempo a lavorare nell'hangar di Manuel. La loro relazione non verrà vista di buon occhio dallo staff. Tutti infatti saranno l'oscuro che il ragazzo non è mai stato sposato con Norberta e che i figli non sono i suoi.

Simona, a questo punto, racconterà la verità ai suoi colleghi, tradendo la promessa fatta a Manuel di tenere la bocca chiusa. In questo modo, Enora apprenderà che Simona è la madre di Tono e lo rimprovererà per non averglielo detto prima. Manuel racconterà alla ragazza che il suo operaio trascura sua madre perché crede che l'abbia abbandonato in fasce. Enora studierà un piano per far riconciliare i due.

Enora convince Tono perdonare Simona

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Enora convincerà Tono ad avere un confronto con Simona per chiarire definitivamente i loro contrasti. Il giovane darà ascolto all'amata, tanto da accettare d'incontrare la madre dove si limiterà a dirle di averle concesso il perdono.

La cuoca non riuscirà a dire al figlio di non averlo abbandonato ma di essere stata costretta a lasciarlo alla zia quando suo marito aveva ucciso il consorte di Candela. Simona comprenderà che Tono si è riavvicinato a lei solo per far contenta Enora e non per riappacificarsi veramente con lei. I sospetti diventeranno certezze quando il giovane dirà a Manuel di averlo fatto solo per far felice l'amata. In un secondo dialogo, Tono si scuserà con la madre per la sua incapacità di perdonarla.

Cristobal ha fatto il suo arrivo alla tenuta come maggiordomo capo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio su Rete 4, Alonso ha permesso a Romulo di lasciare la tenuta con tutti gli onori.

Ricardo e lo staff hanno salutato il loro caro collega, convinti che abbia raggiunto la felicità insieme ad Emilia. L'anziano uomo ha deciso di rifarsi un futuro in una città di mare al fianco dell'infermiera.

Angela, invece, è apparsa così stufa dei soprusi di Leocadia e Lorenzo da voler lasciare la tenuta e tornare in Svizzera dove riprendere gli studi all'università. La giovane ha cambiato idea dopo aver avuto un confronto con Curro.

Infine la tenuta ha visto l'arrivo di Cristobal, chiamato da Alonso e Leocadia come nuovo maggiordomo capo. La novità ha destabilizzato Ricardo, il quale aveva sperato di ottenere una promozione da parte del marchese di Lujan.