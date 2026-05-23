Manca ancora una settimana alla fine dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, ma sul web si sta già parlando dei cambiamenti che potrebbero esserci nella prossima. Stando a quello che ha svelato Amedeo Venza su Instagram, la redazione starebbe pensando di riportare il dating-show alle origini separando i troni Classico e Over, ma soprattutto restituendo la parola al pubblico in studio.

Le indiscrezioni sul futuro di Uomini e donne

Dal 25 al 29 maggio andranno in onda le ultime puntate di Uomini e donne della stagione: venerdì prossimo, infatti, calerà il sipario sull'edizione che è cominciata lo scorso settembre e che ha fatto compagnia ai telespettatori per circa otto mesi.

Gli studi Elios non riapriranno i battenti prima della fine di agosto, ma sul web sta già circolando qualche interessante indiscrezione sui cambiamenti che potrebbero essere apportati al programma durante le vacanze.

Amedeo Venza, in particolare, in queste ore ha svelato: "Grandi novità per la prossima edizione. Il dating-show potrebbe tornare alle vecchie abitudini con i troni separati e anche il pubblico parlante in studio".

Cala il sipario sul dating-show

Ovviamente è ancora troppo presto per sapere se Maria De Filippi intende davvero cambiare qualcosa nel meccanismo super consolidato di Uomini e donne, quindi le ultime indiscrezioni vanno prese con le pinze quantomeno fino all'inizio dell'estate.

Una certezza è che da lunedì 25 a venerdì 29 maggio andranno in onda le puntate che chiuderanno la stagione 2025/2026 e nelle quali ci sarà la scelta di Ciro.

Le anticipazioni del finale di stagione

Nei prossimi giorni il pubblico di Canale 5 assisterà ad una serie di scontri, quasi tutti con Cinzia protagonista.

Le anticipazioni delle ultime puntate stagionali di Uomini e donne, infatti, svelano che la dama monopolizzerà gran parte del tempo a disposizione confrontandosi a lungo sia con Marco che con Mario: tutti questi faccia a faccia, però, non porteranno a nulla e i tre protagonisti del trono Over concluderanno l'edizione da single.

Gli unici ospiti della settimana saranno Alessandro e Maria Teresa, ex del parterre che tornano ogni anno per aggiornare i telespettatori sulla loro storia d'amore.