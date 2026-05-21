Dagli spoiler delle nuove puntate de La Promessa in programma a breve su Rete 4 si apprende che Lorenzo farà ritorno alla tenuta dopo una breve detenzione per colpa di Angela e Curro. Il capitano de La Mata deciderà di vendicarsi dell'arresto subito, facendo rapire la figlia di Leocadia.

Lorenzo viene arrestato grazie ad Angela e Curro

Curro e Angela faranno arrestare Lorenzo con l'accusa di aver gestito alcuni traffici illeciti di armi. Il capitano de La Mata riuscirà comunque a non finire tra le sbarre grazie alle sue numerose conoscenze nell'esercito.

L'uomo tornerà alla tenuta dopo appena una settimana dove avrà un duro faccia a faccia con Curro. Quest'ultimo incolperà Lorenzo di essere il colpevole della morte di Jana. Angela, a questo punto, inviterà l'amato a non cadere nelle provocazioni del capitano de La Mata. La ragazza consiglierà a Curro di scappare da La Promessa in grande segreto. La donna dirà a Leocadia di aver intenzione di tornare in Svizzera per studiare all'università. Un imprevisto però manderà a monte il piano dei due giovani.

Angela scompare nel nulla

Dalle anticipazioni della soap opera si apprende che Angela scomparirà nel nulla dopo essersi recata in paese per mandare un telegramma. Leocadia crederà che sia successo qualcosa di grave a sua figlia e per questo darà l'allarme a Cristobal per avviare una squadra di ricerche.

Curro non potrà prendere parte alla ricerca della sua amata dopo le disposizioni del maggiordomo capo.

Dopo ore interminabili, Lorenzo confesserà di essere stato lui a rapire e far sparire Angela. Il capitano chiederà a Leocadia moltissimi soldi in cambio della vita della ragazza per vendicarsi dell'arresto subito. La donna prenderà le difese di sua figlia, facendogli credere di essere estranea ai fatti. Lorenzo non vorrà sentir ragioni, pretendendo il denaro richiesto. La darklady metterà insieme metà della cifra pattuita dal capitano per poi dare il consenso alle nozze con Angela.

Lope ha portato avanti una missione rischiosa nella tenuta dei duchi di Carril

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà maggio su Rete 4, Lope ha portato avanti una missione rischiosa grazie all'aiuto di Vera.

Il cuoco ha voluto recuperare il quaderno dalla copertina dorata contenente alcune informazioni utili sulla morte di Jana. Lope è riuscito a muoversi tra gli ospiti della residenza dei duchi di Carril con grande scioltezza, sfruttando le sue doti di recitazione. L'uomo ha ingannato persino Federico, il fratello di Vera come il duca che non si è accorto della sua presenza sospetta. Tutto è cambiato, però, con l'arrivo di Amalia e Jacinto.