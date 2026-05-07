Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Manuel inizierà a nutrire dei dubbi sull'onesta di Leocadia quando gli mentirà su una telefonata ricevuta da Pedro Farrè. L'uomo capirà che la darklady aveva aiutato la sua famiglia solo per un suo losco scopo.

Manuel scopre che Leocadia l'ha ingannato

Leocadia eviterà di dire a Manuel che Pedro Farrè gli ha telefonato per informarlo di voler investire nei progetti dei motori aerei. La darklady farà credere all'erede del marchesato che l'imprenditore non ha chiamato, offrendogli altri soldi per continuare il suo progetto in cambio della maggioranza della società.

Manuel prenderà del tempo per riflettere sull'offerta poiché Leocadia disporrà già del 60% delle azioni.

Poco dopo l'uomo scoprirà che Pedro Farrè si è fatto vivo con la darklady e che voleva procedere nell'investimento del progetto. Il figlio di Alonso deciderà di mettere la madre di Angela con le spalle al muro. La donna farà finta di non aver capito cosa voleva Pedro nel corso della telefonata.

Manuel nutre dei dubbi su Leocadia

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Leocadia si rifiuterà di sciogliere la società con Manuel anche quando verrà informata che Pedro ha intenzione di comprare il 60% delle azioni al doppio del suo reale valore. L'erede del marchesato, intanto, confiderà i suoi dubbi ad Enora, Tono e Curro, sicuro che Leocadia abbia provato a mettere le mani sulla sua società con l'inganno.

Manuel crederà che la darklady abbia aiutato la sua famiglia con un secondo fine. In questo modo, il vedovo di Jana diventerà il vero antagonista della madre di Angela. L'uomo rimprovererà Alonso di essere stato troppo accondiscende con Leocadia, che si comporta come una padrona all'interno della tenuta.

Leocadia ha imposto ad Angela di lavorare per Lorenzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Manuel e Tono hanno provato a fermare il misterioso ladro che si è introdotto nell'hangar. Il marchesino ha sospettato di essere vittima di spionaggio industriale.

Curro e Pia, invece, hanno aiutato Lope a gestire una situazione complicata. Leocadia ha permesso ad Angela di rimanere alla tenuta, rinunciando a farla tornare in Svizzera a studiare.

La darklady ha comunque imposto a sua figlia di lavorare come segretaria di Lorenzo. Angela seppur contrariata ha accettato di restare per stare al fianco di Curro, ancora addolorato per la morte di Eugenia. La giovane si è messa subito alla compilazione degli inviti per la festa in onore di Adriano, celebrato come nuovo conte.