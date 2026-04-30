Le trame delle puntate spagnole de La Promessa raccontano che Manuel deciderà di sciogliere la società formata con Leocadia dopo aver scoperto che l'ha ingannato. La decisione non piacerà alla darklady, che proverà a mettere Alonso contro il figlio.

Leocadia intercetta una telefonata di Pefro Farrè

Manuel contatterà Pedro Farrè per proporgli un prototipo di modello aereo ideato insieme a Tono ed Enora. Purtroppo l'imprenditore tarderà a rispondere alla proposta del marchesino, tanto da metterlo in seria difficoltà economica per mandare avanti la sua attività.

Manuel chiederà ad ogni abitante de La Promessa di mandarlo a chiamare qualora Farrè dovesse interpellarlo. La telefonata verrà intercettata da Leocadia, che deciderà di tacere. La darklady approfitterà di questa faccenda per girare la situazione a proprio vantaggio. Leocadia offrirà a Manuel il suo denaro per ultimare il progetto a patto che diventi proprietaria al 100% della sua società. L'erede del marchesino deciderà di prendere del tempo per affrontare il problema insieme ad Enora e Tono.

Manuel scioglie la società con Leocadia

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Manuel sarà impaurito davanti alla nuova decisione da prendere. Tutto cambierà però quando Pedro Farrè tornerà a farsi vivo dopo la stesura di un contratto da parte di Leocadia.

Il marchesino scoprirà che qualche giorno prima la darklady aveva parlato con l'imprenditore sulla possibilità d'investire sulla costruzione di modelli aerei. Il figlio di Alonso capirà che la donna l'aveva ingannato per entrare in possesso della sua società. Il giovane deciderà di mettere con le spalle al muro Leocadia, che ribadirà di essere in buonafede. La darklady farà quindi la vittima con Alonso che sarà costretto a rimproverare suo figlio per il suo atteggiamento. Manuel deciderà comunque di annullare l'appuntamento con il notaio per il passaggio di proprietà per poi annunciare l'intenzione di sciogliere la società con Leocadia.

Angela ha deciso di ribellarsi a Leocadia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine aprile su Rete 4, Angela ha deciso di ribellarsi a sua madre, rifiutandosi di trasferirsi in Svizzera a studiare.

La ragazza ha scelto di accamparsi nei giardini della tenuta, affrontando freddo e solitudine. Leocadia ha reagito con fermezza, ordinando a chiunque di non aiutarla. Un divieto che non è stato ascoltato da Martina, che in segreto le ha portato cibo e coperte. Leocadia ha deciso di passare ad una strategia ancora più crudele. La donna ha minacciato di licenziare Curro qualora continuasse ad avvicinarsi ad Angela.