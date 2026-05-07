Renato Biancardi e Lucia Ilardo sono sempre più complici al Grande Fratello Vip, ma il loro rapporto non sembra decollare. Parlando con alcuni suoi compagni d'avventura della cena a lume di candela organizzata dagli autori del reality e del bacio scoccato con la gieffina, il concorrente napoletano ha rivelato cos'è che lo lega alla 27enne: "Mi fa molta tenerezza".

Che cos'è successo durante la cena

Nel corso della precedente puntata del GFVip, Lucia e Renato hanno vinto la sfida di ballo contro Raimondo Todaro e Antonella Elia. Dunque i due concorrenti hanno avuto modo di effettuare una cena a lume di candela all'interno del monolocale.

Durante la serata, i due inquilini hanno avuto modo di conoscersi meglio e raccontare le proprie esperienza di vita. Nel momento in cui si sono sdraiati sul divano, non sono mancati momenti d'imbarazzo, tanto che dopo un gioco di sguardi e lunghi silenzio tra loro è scoccato il primo bacio davanti alle telecamere nonostante si siano coperti con un cuscino.

Le dichiarazioni di Renato

Il giorno seguente la cena con Lucia, Renato si è ritrovato a parlare con Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Marco Berry. Nel momento in cui la concorrente è stata chiamata in confessionale da un autore, il 32enne di Napoli si è esposto sul rapporto che ha con la 27enne: "Te lo giuro su mia figlia, mi fa molta tenerezza".

A seguire il concorrente ha detto qualcosa a bassa voce, ma dal video non è possibile capire cosa.

Antonella Elia ha chiesto di cosa stessero parlando e Renato ha tagliato corto: "Stiamo parlando di inciuci".

Il commento degli utenti del web

Il discorso di Renato Biancardi non è passato inosservato agli spettatori sintonizzati sulla diretta del reality show. Un utente ha criticato l'atteggiamento del 32enne campano: "Praticamente ha voluto darle il contentino".

Un altro utente ha invece spezzato una lancia a favore di Renato: "Gli altri stavano criticando Lucia e lui ha detto che lei si comporta così perché nn ha avuto l'affetto del padre. Stava giustificando i suoi comportamenti mentre gli altri la accusavano".
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