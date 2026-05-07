Renato Biancardi e Lucia Ilardo sono sempre più complici al Grande Fratello Vip, ma il loro rapporto non sembra decollare. Parlando con alcuni suoi compagni d'avventura della cena a lume di candela organizzata dagli autori del reality e del bacio scoccato con la gieffina, il concorrente napoletano ha rivelato cos'è che lo lega alla 27enne: "Mi fa molta tenerezza".

Che cos'è successo durante la cena

Nel corso della precedente puntata del GFVip, Lucia e Renato hanno vinto la sfida di ballo contro Raimondo Todaro e Antonella Elia. Dunque i due concorrenti hanno avuto modo di effettuare una cena a lume di candela all'interno del monolocale.

Durante la serata, i due inquilini hanno avuto modo di conoscersi meglio e raccontare le proprie esperienza di vita. Nel momento in cui si sono sdraiati sul divano, non sono mancati momenti d'imbarazzo, tanto che dopo un gioco di sguardi e lunghi silenzio tra loro è scoccato il primo bacio davanti alle telecamere nonostante si siano coperti con un cuscino.

Le dichiarazioni di Renato

Il giorno seguente la cena con Lucia, Renato si è ritrovato a parlare con Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Marco Berry. Nel momento in cui la concorrente è stata chiamata in confessionale da un autore, il 32enne di Napoli si è esposto sul rapporto che ha con la 27enne: "Te lo giuro su mia figlia, mi fa molta tenerezza".

A seguire il concorrente ha detto qualcosa a bassa voce, ma dal video non è possibile capire cosa.

Antonella Elia ha chiesto di cosa stessero parlando e Renato ha tagliato corto: "Stiamo parlando di inciuci".

praticamente ha voluto dire che sta al suo affetto (riferendosi anche al post cena di ieri) dandole l’accontentino perché gli fa tenerezza essendo cresciuta senza un padre e c’è chi non ci trova nulla di male in questa cosa che ha detto 🥶 #gfvip pic.twitter.com/zyPHBJJUD1 — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) May 7, 2026

Il commento degli utenti del web

Il discorso di Renato Biancardi non è passato inosservato agli spettatori sintonizzati sulla diretta del reality show. Un utente ha criticato l'atteggiamento del 32enne campano: "Praticamente ha voluto darle il contentino".

Un altro utente ha invece spezzato una lancia a favore di Renato: "Gli altri stavano criticando Lucia e lui ha detto che lei si comporta così perché nn ha avuto l'affetto del padre. Stava giustificando i suoi comportamenti mentre gli altri la accusavano".