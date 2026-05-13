Netflix ha ribadito la propria leadership nel settore dello streaming globale durante il quarto Upfront, tenutosi a Roma il 13 maggio 2026. Bela Bajaria, Chief Content Officer, ha enfatizzato la portata e la qualità dell'offerta della piattaforma, dichiarando: “Tutti hanno qualcosa. Nessun altro ha tutto - non con la scala e con la qualità che abbiamo noi”. L'evento ha svelato un'ampia gamma di novità in arrivo, con la partecipazione di numerose star internazionali.

Tra le attese produzioni per il 2026 e oltre, spiccano la seconda stagione de Il problema dei 3 corpi, Avatar – La leggenda di Aang (stagione 2), la quinta stagione di Bridgerton, la sesta di Emily in Paris, la quarta di The Diplomat, la seconda di The Four Seasons, The Gentlemen e Nido di vipere.

L'offerta si arricchisce anche di film come Un weekend da bamboccioni 3 e A Matter of Time, e di eventi live, tra cui il Westminster Dog Show e un tour mondiale K‑Pop Demon Hunters che toccherà 150 città nel 2027.

Espansione del piano con pubblicità

Amy Reinhard, President of Advertising di Netflix, ha sottolineato la solidità e la crescita della piattaforma, affermando: “Se gli ultimi anni sono serviti a dimostrare che siamo un attore solido e destinato a durare, quest’anno serve a dimostrare che siamo un player formidabile”. Il piano con pubblicità raggiunge già oltre 250 milioni di spettatori attivi mensili a livello globale, con più dell’80% degli abbonati che fruisce attivamente del servizio ogni settimana.

A partire dal 2027, l'abbonamento con pubblicità sarà esteso a 15 nuovi Paesi, tra cui Austria, Belgio, Colombia, Danimarca, Filippine, Indonesia, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Svezia, Svizzera e Thailandia, consolidando la presenza pubblicitaria globale di Netflix.

Nel 2026, Netflix introdurrà nuovi spazi pubblicitari su podcast e video verticali, con questi ultimi disponibili su dispositivi mobili già dall'estate. La piattaforma Tudum, dedicata ai fan, che genera oltre 24 milioni di visualizzazioni mensili, sarà ulteriormente sviluppata per offrire nuove opportunità ai brand di connettersi con le community più attive.

Crescita e strategie di mercato

Il 2026 si preannuncia come un anno di significativo consolidamento per Netflix, che ha registrato una crescita del 16% nel primo trimestre su base annua.

La società prevede di superare i 50 miliardi di dollari di ricavi entro la fine dell'anno e ha chiuso il 2025 con oltre 325 milioni di iscritti paganti. Nonostante questi numeri, Netflix stima di coprire solo il 5% dell'audience televisivo mondiale e meno del 45% del mercato potenziale, indicando ampi margini di espansione. Le priorità strategiche includono l'incremento del valore di intrattenimento per gli iscritti, il potenziamento delle soluzioni tecnologiche pubblicitarie e l'ottimizzazione della monetizzazione, anche attraverso partnership con attori chiave come Amazon e Yahoo per la pubblicità programmatica.

Innovazione e futuro dell'intrattenimento

L'innovazione tecnologica, in particolare l'intelligenza artificiale e il machine learning, è al centro della strategia di Netflix.

Questi strumenti, sviluppati da decenni, sono ora impiegati per ottimizzare la pianificazione media, adattare i materiali pubblicitari e collegare i contenuti dei brand agli universi narrativi della piattaforma. La suite pubblicitaria di Netflix è destinata a evolversi con funzionalità orientate a risultati e insight concreti, migliorando la creatività contestuale e la misurazione delle performance. Bela Bajaria ha ribadito la vocazione pionieristica dell'azienda: “Netflix è sempre stata il pioniere. L’innovatore. L’azienda disposta a fare scommesse importanti che nessun altro aveva previsto. Abbiamo avuto il coraggio di immaginare cose che non erano mai state fatte prima. E, ogni volta, questo ha dato i suoi frutti”. L'impegno con talenti di prim'ordine e nuovi format, inclusi progetti sportivi e live, conferma la determinazione di Netflix a rimanere un leader, pronta a “competere con chiunque”.