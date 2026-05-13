L'attesa per i fan di 'Scrubs' è quasi finita: la seconda stagione del reboot, che segna l'undicesima stagione complessiva della celebre comedy, è stata ufficialmente programmata per l'autunno 2026. Dopo il notevole successo della prima stagione del revival, già trasmessa, il pubblico potrà presto ritrovare le vicende dei medici del Sacred Heart Hospital. La conferma della finestra di rilascio giunge direttamente dalla programmazione di ABC, un segnale dell'intenzione del network di mantenere la serie in primo piano, evitando lunghe pause tra le stagioni.

Cast originale e nuovi sviluppi

La seconda stagione del reboot di 'Scrubs' sarà composta da dieci episodi inediti. La messa in onda è stata fissata per ogni mercoledì sera alle 20:00 ET, una fascia oraria tradizionale per le commedie familiari. Il cast principale, amato dal pubblico, tornerà al completo per riprendere i loro ruoli iconici. Ritroveremo Zach Braff nei panni di JD, ora Capo della Medicina del Sacred Heart Hospital, Donald Faison come Turk, Sarah Chalke nel ruolo di Elliot e Judy Reyes come Carla. Un dettaglio importante per gli appassionati riguarda il personaggio del Dr. Cox, interpretato da John C. McGinley, al quale è stato promesso un ruolo più ampio e centrale rispetto alla stagione precedente.

La produzione esecutiva rimane saldamente nelle mani di Bill Lawrence, il creatore della serie originale, garantendo continuità e fedeltà allo spirito originale.

Successo di pubblico e prospettive future

Il ritorno di 'Scrubs' si è rivelato un trionfo, conquistando sia il pubblico che la critica. La prima stagione del reboot ha registrato numeri impressionanti, superando gli undici milioni di spettatori e ottenendo valutazioni molto positive. La strategia adottata da ABC è chiara: capitalizzare su questo successo, mantenendo alta l'attenzione e l'entusiasmo dei fan con una programmazione serrata. Questa visione a lungo termine è stata rafforzata dalle dichiarazioni di Zach Braff, che ha confermato l'intenzione di sviluppare il reboot su un arco narrativo di cinque stagioni.

Tale ambizioso progetto promette di offrire ai fan altre ore di intrattenimento, permettendo di seguire l'evoluzione dei personaggi storici e di assistere al ritorno di altre figure amate finora assenti, alimentando speculazioni ed entusiasmo.