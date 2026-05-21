Nel corso degli episodi turchi di Racconto di una notte in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Asaf prenderà le parti di Canfeza e Mahir, schierandosi apertamente contro Afet che apparirà contraria alla loro relazione. L'uomo aiuterà la coppia a celebrare un matrimonio con rito islamico.

Asaf prende le parti di Canfeza e Mahir

Asaf sognerà il defunto Mehmet, che gli dirà di permettere a Mahir di sposare Sehrazat. L'anziano andrà contro gli interessi della famiglia quando scoprirà che si tratta di Canfeza. Allo stesso tempo, Afet cercherà di contrastare l'amore tra suo nipote e la protagonista all'oscuro che il bambino che Sila aspetta sia di un professore che abita a Londra.

La donna inoltre scoprirà che Canfeza è la figlia di Kursat, colui che vent'anni prima aveva ordinato l'omicidio di Mehmet. Afet, a questo punto, dovrà vedersela con Asaf, ormai schierato dalla parte di Canfeza e Mahir. Quest'ultimo organizzerà per la coppia un matrimonio religioso islamico. Alla cerimonia saranno invitati Sali e il doppiogiochista Rasit.

Il matrimonio simbolico di Canfeza avviene senza intoppi

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che il matrimonio simbolico di Canfeza avverrà senza intoppi anche se per essere valido dovrà essere registrato in municipio. Asaf, a questo punto, permetterà alla protagonista e Mahir di organizzare una nuova cerimonia per rendere ufficiale le loro nozze agli occhi della legge.

Intanto, Kursat raggiungerà la casa degli Yilmaz dove dirà ad Afet che devono muoversi in fretta poiché sua figlia e Mahir hanno già celebrato il matrimonio religioso. I due avranno intenzione di sabotare la felicità della coppia. Afet, a questo punto, dirà a Ferman di rintracciare Asaf prima che sia troppo tardi. Ferman scoprirà la location del matrimonio civile del nipote e per questo informerà Kursat, che raggiungerà Canfeza a poche ore dalle nozze con Mahir.

Ferman è stato ricoverato in ospedale a causa di Cabir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a metà maggio su Canale 5, Mahir ha convinto Canfeza e sua madre ad andare a cena in un ristorante nonostante i possibili pericoli.

Ferman, invece, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito da Cabir. La polizia ha raccolto la sua deposizione. Ferman è apparso molto scosso, non volendo essere dimesso dalla struttura in quanto sentitosi al sicuro tra i degenti. Afet ha però insistito per riportare a casa l'uomo.

La madre di Mahir, invece, ha deciso di recuperare l'anello che Mehmet le aveva donato. La donna si è messa in contatto con Afet dopo aver lasciato la villa degli Yilmaz.