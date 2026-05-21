Prossimamente, i telespettatori di Canale 5 della soap turca Racconto di una notte, scopriranno che in realtà Savas, è sopravvissuto, dopo essere stato ferito da Selim. Il ragazzo diventerà uno degli uomini al servizio del comandante corrotto Rasit.

Savas contatta Rasit dopo aver ferito Mahir

Ben presto, Asaf organizzerà il matrimonio tra suo nipote Mahir e Canfeza, all’oscuro della moglie Afet. Nel contempo, Mahir scoprirà grazie al suo amico Salih che il commissario corrotto Orhan è in procinto di darsi alla fuga, così deciderà di affrontarlo quando si troverà in un centro di rottamazione d’auto.

L’obiettivo di Mahir, sarà quello di scoprire chi sia Boris, senza sospettare affatto che si tratti di Rasit.

Tuttavia, Orhan verrà ferito da un uomo con il volto coperto, proprio quando si troverà faccia a faccia con Mahir. Quest’ultimo si scontrerà con il misterioso criminale, che riuscirà ad avere la meglio. A quel punto, l’aggressore si rivelerà essere Savas, il quale farà capire di lavorare per Rasit, visto che lo contatterà al telefono, dopo aver ferito Mahir.

Riepilogo: Savas aveva protetto Canfeza da Selim

Nei primi episodi, Selim non ha esitato a sparare contro Savas, ferendolo gravemente. In particolare, quest’ultimo, da sempre innamorato di Canfeza, non si è lasciato intimidire da Selim.

Invece di tradire la fanciulla, Savas l’ha invitata a scappare da Selim. In seguito, ancora più ossessionato da Canfeza, Selim l’ha messa ancora una volta alle strette, dicendole di tornare da lui, per non far fare stessa fine di Savas a Mahir. Per fortuna, quest’ultimo dopo essersi ricongiunto con Canfeza, è riuscito a convincerla a seguirlo. Nello specifico, Mahir si è recato a Istanbul con sua madre Süreyya e Canfeza, ma il loro arrivo alla villa Yilmaz ha scatenato un clima di forte tensione. Asaf e Afet hanno costretto il nipote Mahir a diventare il marito di Sila, per proteggere la loro famiglia dalle minacce di Cabir, il nonno della ragazza. Dopo l’iniziale rifiuto, Mahir ha accettato di sposarsi per salvare i suoi cari, ma in realtà ha attuato una messinscena. Il vero piano del ragazzo, è stato quello di aiutare Sila a fuggire dalla Turchia e di rimanere con Canfeza.