Afet abbraccerà Sureyya per la prima volta nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 4 giugno: le due donne saranno unite dal dolore.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir finirà in gravi condizioni in ospedale, ferito da un proiettile. Questi momenti risveglieranno in Sureyya il terribile ricordo della perdita di suo marito. Afet non sarà indifferente a tutto questo: non sarà più sua nemica.

Nozze saltate in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che le nozze tanto attese dai protagonisti saranno un disastro.

Kursat scapperà dalla prigionia di Rasit e raggiungerà Canfeza appena in tempo per convincerla a non sposare Mahir. L'uomo dirà a sua figlia che il suo amato e Sila moriranno se lei dirà di sì al tavolo di nozze. Nel frattempo, Mahir e Salih troveranno Orhan ma non riusciranno ad estorcergli la verità sull'identità di Boris. Per impedire a Orhan di parlare, infatti, Savaş sparerà contro di lui e contro Mahir che non riuscirà a vederlo in volto. Appena Rasit verrà a sapere che Savaş ha quasi ucciso Mahir andrà su tutte le furie e gli intimerà di risolvere la situazione. Il ragazzo soccorrerà il futuro sposo e riuscirà a farlo arrivare alle nozze. Mahir sarà debole e tenterà di nascondere il suo grande dolore senza far capire a nessuno che è ferito.

L'uomo avrà solo una priorità: scambiarsi le promesse con Canfeza e diventare suo marito al più presto.

Mahir in pericolo di vita: il dolore di Sureyya e Afet

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Canfeza lascerà Mahir all'altare e andrà via. Lui avrà appena il tempo di realizzare, perché perderà i sensi a causa della grave ferita all'addome. Tutti si affretteranno a soccorrere Mahir e quando vedranno la gravità della situazione lo porteranno in ospedale. Il poliziotto sarà operato d'urgenza e nel corridoio la tensione arriverà alle stelle. Sureyya rivivrà i terribili momenti della morte di Mehmet, quando dopo la sparatoria finirà in sala operatoria proprio come suo figlio. Afet, dal canto suo, rivivrà la perdita del suo amato figlio. Sarà un momento toccante in cui la donna vedrà finalmente tutta la sofferenza di sua nuora e per la prima volta la abbraccerà con affetto. Afet e Sureyya non saranno più nemiche.